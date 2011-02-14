به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان با اعلام این خبر افزود: در شرایطی که فدراسیون فوتبال تمامی شرایط کارلوس کرش را برای حضور در تیم ملی فوتبال پذیرفته بود اما دوشنبه شب ایشان در نمابری به آقای ترابیان رسما انصراف خود را از حضور در تیم ملی ایران اعلام کرد.

وی در ادامه مشکلات خانوادگی را دلیل اصلی انصراف کارلوس کرش برای عقد قرارداد با فدراسیون فوتبال ایران عنوان کرد و گفت: ما همه شرایط را برای حضور کرش در ایران فراهم کرده بودیم. علاوه بر پذیرش شرایط این تیم مربی با دستیارانش نیز به توافق رسیده بودیم اما ایشان ظاهرا به دلیل مشکلات خانوادگی از حضور در تیم ملی ایران عذر خواسته است.

رئیس فدراسیون فوتبال با طرح این موضوع که فدراسیون از روز سه شنبه تلاش برای انتخاب یک سرمربی جدید را آغاز خواهد کرد گفت: آقای کرش از فوتبال ایران و عملکرد تیم ملی در دیدار مقابل روسیه ابراز رضایت کرده بود اما نمی دانم چرا به ناگاه از حضور در فوتبال ایران انصراف داد.

وی در ادامه از برگزاری نشستی در روز سه شنبه برای حل مشکل به وجود آمده و تصمیم گیری در خصوص تیم‌های ملی، امید و جوانان کشورمان خبر داد و گفت: در شرایط فعلی اولویت ما انتخاب سرمربی برای تیم امید است و حتی احتمال دارد یک مربی ایرانی برای هدایت این تیم انتخاب شود.

کفاشیان همچنین انتخاب سرمربی ایرانی برای تیم ملی را نیز رد نکرد.