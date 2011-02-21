جام تختی انتخابی تیم ملی کشتی است/ نفت برای تقویت تیم ملی وارد لیگ شد

غلامرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کیفیت لیگ برتر نسبت به سال‌های گذشته رشد کرده بود، طوری که قهرمانی هیچ تیمی از قبل قابل پیش بینی نبود.

"تیم جویبار با شکست تیم نفت، شایستگی کسب عنوان قهرمانی لیگ را داشت"، وی با بیان این جمله ادامه داد: تیم جویبار با استفاده از اسماعیل‌پور و یزدانی به همراه سلطانوف روس، قهرمان جام یاریگین توانست به این عنوان دست پیدا کند و این در حالی بود که برخی کشتی گیران تیم نفت در حدانتظار ظاهر نشدند.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشور در مورد مزایای برگزاری مسابقات لیگ برتر کشتی در سالجاری اظهار داشت: حضور چهره‌های جوان کشتی یکی از مهمترین دستاوردهای لیگ این رشته ورزشی بود. در لیگ امسال جوانان جویای نامی از جمله یاسر حیدرقلی نژاد، رحیمی، حسین خانی و ذبیحی را شناسایی کردیم که می توانند در آینده حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته باشند. ضمن اینکه حضور تماشاگران پرشور در سالن برگزاری مسابقات به خصوص در دیدارهای پایانی دیگر حسن لیگ برتر بود.

وی درادامه با گلایه از برخی اتفاقات پیش آمده در جریان برگزاری مسابقات لیگ و همچنین در دیدارهای نهایی تصریح کرد: تیم نفت با اندیشه تقویت تیم ملی وارد لیگ شد. هدف اصلی مسئولان باشگاه نفت از حضور در لیگ کشتی کمک به این رشته ورزشی است و این مجموعه با حضور در لیگ کشتی به دنبال تبلیغات نیست.

محمدی در مورد اینکه چرا کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد به تمامی کشتی گیران نفت برای حضور در جام تختی سهمیه مستقیم داده است، گفت: این مسائل تنها برای تیم نفت نبود و برخی کشتی گیران از تیم‌های دیگر از جمله ایمان محمدیان، محمد نادری، کمیل ذبیحی و حسن رحیمی نیز بدون حضور در رقابت‌های انتخابی در جام تختی شرکت خواهند کرد. کشتی گیری مانند آقاجانی در وزن 66 کیلوگرم در لیگ بی رقیب بوده است و ما انتخاب‌های عادلانه‌ای انجام داده‌ایم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: جام تختی انتخابی تیم ملی برای جام جهانی روسیه در اواخر اسفندماه و قهرمانی آسیا در اردیبهشت ماه است و برای مسابقات جهانی ترکیه در شهریور ماه نیز تیرماه سال آینده با حضور تمامی مدعیان مسابقه انتخابی برگزار خواهیم کرد.