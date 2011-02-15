نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و فناوری مالزی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که هر سال با هدف معرفی جدیدترین فناوریهای دنیای تکنولوژی در زمینه های تجاری، بازرگانی، اطلاعات و ارتباطات برگزار می شود امسال نیز با حضور بیش از یکصد شرکت داخلی و خارجی به فعالیت خود ادامه می دهد.

انتظار می رود این نمایشگاه که به عنوان بزرگترین نمایشگاه تکنولوژی در مالزی به ثبت رسیده است با استقبال بیش از 10 هزار نفر از متخصصین و علاقه مندان فنآوری های روز دنیا مواجه شود.

از میان کشورهای شرکت کننده در این نمایشگاه می توان به جمهوری اسلامی ایران، عربستان، کره جنوبی، مالزی، کرواسی و لهستان نیز اشاره کرد.

این نمایشگاه به مدت سه روز از تاریخ 17 تا 19 فوریه (28 تا 30 بهمن ماه) در برجهای دو قلوی کوالالامپور برگزار می شود.

