سقوط مبارک آغازی برای سرنگونی همه حاکمان مستبد عرب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه العرب الیوم اردن امروز درمقاله ای که به قلم "موفق محادین" نویسنده عرب زبان به رشته تحریر درآمد می نویسد: تنها رژیم مبارک در مصر سقوط نکرد بلکه به همراه آن یک مرحله کامل از طغیان وفساد و استبداد و همچنین تسلط پنهان پلیسی بر زندگی سیاسی و شهروندی اعراب سقوط کرد.

مرحله ای که می تواند آن را مرحله دنباله روی از دیکته های آمریکایی و صهیونیسم نامید و همچنین می توان از آن به مرحله وابستگی اقتصادی به صندوق بین المللی پول و عناصر دزد آن و مافیای مالی نام برد.

درادامه این مقاله که با عنوان " آزادی مصر یعنی آزادی همه اعراب" آمده است: این به گونه ای است که پیشرفت مصر مانند عقب افتادگی آن سریع است و بر اوضاع کل جهان عرب تاثیر می گذارد و این همان چیزی است که قدرتهای استعماری قدیم و جدید آن را به خوبی درک کردند و دائما از هرگونه شکوفایی و پیشرفت مصر که قطعا منتهی به شکوفایی عربی می شود و درحقیقت تهدیدی برای منافع این استعمار به شمار می آید در هراس بودند.

به این ترتیب دراولین گام آمریکایی ها و صهیونیست ها درصدد از بین بردن و درهم شکستن حلقه مصر و به انزوا کشیدن آن از جهان عرب بودند و در ادامه انوار سادات و وارتش حسنی مبارک این هدف را برای استعمار محقق کردند به گونه ای که مصر از یک کشورعربی محوری به پلیسی خدمتگذار برای منافع آمریکا و صهیونیسم تبدیل شد و ثمره این خدمت سرپوش نهادن بر فساد رژیم مبارک و اقدامات جنایتکارانه آن بود.

العرب الیوم درپایان تاکید می کند: بازگردان نقش محوری مصر در حقیقت به منزله شروعی برای شمارش معکوس دسیسه صهیونیستی - آمریکایی در سطح کشورهای عربی و منطقه خاورمیانه به شمار می رود.