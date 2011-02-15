حجم آب موجود در مخازن سدهای خوزستان هفت درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، با وجود بارشهای بهمن ماه جاری، حجم آب ورودی به مخزن سدهای استان خوزستان نزدیک به 47 درصد در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته کاهش یافت و به سه میلیارد و 437 میلیون مترمکعب رسید.

این میزان در زمان مشابه سال گذشته شش میلیارد و 527 میلیون مترمکعب ثبت شده بود.



همچنین حجم آب ورودی به سدهای استان خوزستان در پایان هفته گذشته و در مقایسه با هفته پیش از آن افزون بر 371 میلیون متر مکعب افزایش نشان می دهد.



بر این اساس، حجم آب موجود در مخزن سدهای استان خوزستان در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته هفت درصد (معادل 656 میلیون مترمکعب) کاهش یافته است.



این میزان در مقایسه با هفته پیش از آن با حدود 257 میلیون مترمکعب افزایش گزارش شد.



حجم آب موجود در مخازن سدهای مسجد سلیمان و کرخه در سال آبی جاری به ترتیب 10 و 16 درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش و حجم آب سدهای دز، شهید عباسپور، مارون، و کارون 3 به ترتیب 39، 38، 30 و 22 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال کاهش یافته است.



هم اکنون حجم آب موجود در مخزن سدهای کارون 3، یک میلیارد و 975 میلیون مترمکعب، سد دز یک میلیارد و 335 میلیون مترمکعب و سد کرخه نیز یک میلیارد و 826 میلیون مترمکعب گزارش شده است. همچنین 45 درصد حجم مخازن سدهای خوزستان از آب پر شده است.