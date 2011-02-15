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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۵۸

بیابان زدایی 10 هزار هکتار از زمینهای خوزستان آغاز شد

بیابان زدایی 10 هزار هکتار از زمینهای خوزستان آغاز شد

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی خوزستان گفت: همزمان با آغاز بارندگیها در استان عملیات بیابان زدایی در 10 هزار هکتار از زمینهای خوزستان آغاز شد.

علیرضا صابر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به اینکه کار  بیابان زدایی این زمینها  همزمان با  بارشهایی که به تازگی در استان به وقوع پیوسته  آغاز شده است، افزود: بیشتر زمینهای بیابانی استان در شهرستانهای اهواز، شوش و دشت‌آزادگان قرار دارند.

صابر پور با بیان اینکه بر اساس مصوبه سفر دوم هیئت دولت به خوزستان قرار است 200 هزار هکتار از زمینهای استان تا پنج سال آینده بیابان زدایی شود، افزود: در مرحله نخست هشت هزار هکتار از زمینهای  بیابانی استان در شهرهای اهواز، شوش، دشت‌آزادگان، هندیجان و امیدیه تا پایان امسال نهال کاری و مالچ پاشی می ‌شود.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح 59 میلیارد تومان اعتبار برآورد شده که  وزارت نفت مبلغ  30 میلیارد تومان  آن را متعهد شده ولی تاکنون تنها سه میلیارد تومان آن را اختصاص داده است.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان  یادآور شد: خوزستان با داشتن 280 هزار هکتار کانون فرسایش بادی، در میان دیگر استانهای بیابانی کشور در جایگاه هفتم قرار دارد و از سال 1348 تاکنون 120 هزار هکتار از عرصه های شنی خوزستان به ویژه در مناطق کرخه، مارون و امیدیه مالچ پاشی و بیابان زدایی شده است.
کد مطلب 1254028

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