به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت شش جانبه فوتسال خبرگزاری‌های ایران - گرامیداشت دهه مبارک فجر- دوشنبه شب در سالن مجموعه ورزشی ساعی پیگیری شد که طی آن تیم‌های فوتسال خبرگزاری فارس و ایثارگران بانک ملت به عنوان تیم‌های برتر گروه‌های دوگانه راهی دیدار نهایی این مسابقات شدند.

در این شب که رقابت‌ها به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان علیرضا برادران و صادق نیلی از خبرگزاری فارس برگزار شد، ابتدا قرار بود تیم‌های ایثارگران بانک ملت و خبرگزاری ایسنا از گروه"ب" برابر همدیگر به میدان بروند که با غیبت خبرگزاری ایسنا، تیم ایثارگران بانک ملت 3 بر صفر برنده اعلام شد و با کسب دو پیروزی به دیدار نهایی این مسابقات صعود کرد.

در دیگر دیدار برگزار شده، تیم‌های فوتسال خبرگزاری مهر و خبرگزاری فارس برابر هم به میدان رفتند و درحالیکه نیمه نخست این بازی با نتیجه بدون گل به پایان رسیده بود، در نهایت تیم خبرگزاری فارس با پیروزی 3 بر یک برابر خبرگزاری مهر به عنوان تیم دوم گروه "الف" راهی دیدار پایانی جام شد.

دیدار پایانی تورنمنت شش جانبه فوتسال خبرگزاری های ایران امروز سه شنبه از ساعت 20 بین تیم های خبرگزاری فارس و ایثارگران ملت در مجموعه ورزشی ساعی برگزار خواهد شد.