عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- نیروهای امنیتی و پلیس بحرین دوشنبه (25 بهمن) با پرتاب گاز اشک ‌آور و شلیک گلوله‌ های پلاستیکی، صدها تن از تظاهرکنندگان را در شهر شیعه ‌نشین کارکازان واقع در جنوب منامه پایتخت این کشور متفرق کردند.

- "میخائیل لاون لوتم" سفیر رژیم اسرائیل در جمهوری آذربایجان اعلام کرد، سفارت این رژیم در باکو به طور موقت تعطیل شده است.

- دادگاهی در اکوادور روز دوشنبه طی حکمی از شرکت بزرگ نفتی شورون امریکا خواست حدود هشت میلیارد دلار غرامت بابت خسارتی که در فواصل سالهای 1964 تا 1990 به محیط زیست این کشور وارد کرده بپردازد.

- کاترین اشتون اعلام کرد : اتحادیه اروپا 258 میلیون یورو ( 348 میلیون دلار) تا سال 2013 کمک مالی در اختیار تونس قرار خواهد داد که از این مبلغ 17 میلیون یورو آن به شکل کمک فوری خواهد بود.

- یک فروند هواپیمای کوچک تجاری روز دوشنبه در نزدیکی "تگو سیگالپا" پایتحت هندوراس سقوط کرد و بیش از 10 کشته برجای گذاشت.

- دولت آلمان دیروز دوشنبه از دریافت درخواستی از مقامات مصر برای مسدود ساختن دارایی های مالی اعضای دولت رژیم حسنی مبارک و قانونگذاران پیشین این کشور خبر داد.

- رییس جمهور سابق فرانسه به اتهام ایجاد تعدادی شغل کاذب در گذشته محاکمه می شود.

- هزاران یمنی حامی دموکراسی در چهارمین روز قیام خود با تجمع در خیابانها، برکناری علی عبدالله صالح، رئیس جمهور این کشور را خواستار شدند.