سید جواد احمدی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه هیچگونه افزایش قیمتی برای بلیت مترو هنوز مصوب نشده است، گفت: افزایش قیمتی که در رابطه با بلیت مترو اعلام شده، قطعی نیست و مردم نباید در این مورد، نگران باشند.

مدیرکل دفتر خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: حتی اگر میزان افزایش قیمت اعلام شده به تایید نهایی برسد، زمان اجرای آن از ابتدای اردیبهشت 90 است، البته شورای شهر اعلام کرده که اگر دولت، سهم خود پرداخت کند، بهای تمام شده یک سفر با مترو، به یک سوم کاهش خواهد یافت، بنابراین این موضوع هنوز تصویب نهایی نشده است.

وی تصریح کرد: مصوبات شورای شهر طبیعتا باید از کانال فرمانداری بگذرد و تایید فرمانداری را داشته باشد تا رسمیت یابد، بنابراین اعلام این خبر به این صورت که بلیت تک سفره مترو به 975 تومان ارتقا خواهد یافت، به واقعیت نزدیک نیست.

به گفته احمدی، رقم اعلام شده، بهای تمام شده یک سفر به وسیله مترو است، البته تا زمانی که این قیمت مراحل خود را طی کند و به مرحله نهایی تصویب و اجرا برسد، هنوز بیش از دو ماه زمان وجود دارد و در این مدت پیش بینی های لازم صورت می گیرد و افزایشها منطبق با شرایط فعلی خواهد بود.

وی اظهار داشت: مردم باید توجه کنند که در اسفند 89 و فروردین 90، هیچگونه افزایش قیمت بلیت مترو نخواهیم داشت، حتی اگر قرار باشد افزایش قیمت بلیت مترو مطابق با مصوبه شورای شهر صورت گیرد، به طور قطع زمان اجرای آن اول اردیبهشت خواهد بود.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط همان شرایط قبل است و تغییری در قیمتها ایجاد نشده است، بنابراین مردم با خیال راحت تردد کنند؛ چراکه هیچ افزایش قیمتی رخ نخواهد داد.

به اعتقاد احمدی، در فضای روانی، رسانه ها و مسئولان باید با توضیحات خود فضا را کنترل کنند و برای مردم شفاف سازی کنند که آنچه که اعلام شده است، اتفاقی نیست که از فردا رخ دهد، بلکه مسائلی مطرح شده و تا اردیبهشت نیز پیش بینی های لازم در مورد آن انجام می شود و تصمیم منطقی و معقول اتخاذ خواهد شد.