استفاده انحصاری استان همجوار از منابع مزرهای نامشخص تهران

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، در آخرین مرزهای جغرافیایی استان تهران و کمی مانده تا بخش ایوانکی شهرستان گرمسار استان سمنان، وسیعترین روستای شهرستان دماوند قرار دارد.

"بولان" یا به لهجه شیرین محلی بولون از نظر وسعت جغرافیایی پهناورترین منطقه روستایی شهرستان دماوند محسوب شده و به لحاظ اقلیمی در برخی نقاط و برخلاف دیگر نواحی اغلب کوهستانی شهرستان دماوند از دشتهای نسبتا وسیعی نیز برخوردار است.

شغل غالب اهالی این روستای 120 نفری را کشاورزی و دامداری تشکیل می دهد و موی سفید کرده های بولونی از تحمل رنج سفر توسط ساکنین دیگر نواحی برای تهیه اقلام لبنی و دامی مرغوب و لذیذ این دیار در گذشته های دور خاطراتی شیرین بیان می کنند.

روستای بولان که حال دیگر با بارش برف سنگین روزهای سرد زمستانی قبایی سفید به تن کرده اغلب ساکنین خود را به جهت کمبود امکانات رفاهی در دیگر نواحی شهرستان دماوند می بیند و با تداوم روند کنونی در آینده ای نه چندان دور همین تعداد سکنه نیز عطای وطن را به لقای آن بخشیده و آهنگ هجرت به دیار غربت را خواهند نواخت.

نکته قابل توجه درخصوص بولان حضور جوانان در این روستاست چراکه طی اغلب بازدیهای روستایی مسئولان دماوند، بویژه در فصول سرد سال غالب جمعیتی اهالی نواحی یادشده را افرادی با سنین بالا تشکیل می دهند و یافتن جوانان در آن میان کاری دشواری خواهد بود اما روستای بولان از این حیث تفاوتی عمده با سایر نواحی شهرستان دارد.

اما این روزها بولون با مردمانی خونگرم، میهمان نواز و انقلابی از معضلاتی بی شمار رنج می برد و گویی دو مولفه وسعت و مشکلات در این روستا نسبتی عکس پیدا کرده است.

رنج مردم بولان از راه دسترسی نامناسب

شاید راه دسترسی روستای بولان را بتوان یکی از مشکلات اصلی آن دانست و گروه متشکل از نماینده مجلس شورای اسلامی، بخشدار مرکزی و خبرنگار مهر با دشواری بسیاری گردنه وحشتناک انتهایی این روستا را طی کردند.

یکی از اهالی بولان نیز فقدان راه دسترسی مناسب را از بزرگترین معضلات این روستا دانست و افزود: مسیر هشت کیلومتری بولان تا کنار جاده اصلی فاقد آسفالت بوده و گل زمستان و خاک تابستان مشکل همیشگی این روستا محسوب می شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این آخرین گردنه منتهی به بولان نیز در ایام زمستان به قدری خطرناک است که گاه رفت و آمد را برای اهالی این روستا نه تنها دشوار بلکه غیرممکن می سازد.

مرزهای جغرافیایی نامشخص معضل نخست بولان

طرح تجمیع روستا از دیگر خواسته های مردم بولان بود. جوانی کشاورز درخصوص مزایای طرح تجمیع مناطق روستایی به خبرنگار مهر گفت: طرح تجمیع مناطق روستایی موجبات تشکیل یک آبادی واحد با جمعیت بیشتر، استقرار در منطقه ای مناسبتر و با سطح توجیح اقتصادی بالاتر جهت گسیل امکانات را فراهم می آورد.

این جوان بیان داشت: در حال حاضر مکان فعلی روستای بولان برای ادامه زندگی مناسب نیست اما می توان با تجمیع این روستا با دیگر منطقه روستایی حاشیه ای آن یعنی "تنگه" ناحیه مسکونی واحدی تشکیل داد که با انجام این کارکرد بولانیهای

مهاجر به دیگر نواحی شهرستان دماوند نیز بازخواهند گشت.

اما شاید بتوان بزرگترین معضل روستای بولان را نامشخص بودن مرزهای جغرافیایی آن دانست، عضو شورای اسلامی روستای بولان در این خصوص گفت: متاسفانه بخش سودآور بولان و روستای همجوار، "تنگه" شامل مراتع، نواحی معدنی و اراضی حاصلخیز به دلایلی نامشخص و پیچیده از این روستا، شهرستان دماوند و استان تهران جدا و در اختیار استان سمنان قرار گرفت که وجود چنین منابعی می توانست به رونق اقتصادی بولان بینجامد.



مصطفی گلمحمدی عدم تعیین حدود مرزی دو استان تهران و سمنان در روستای بولان را فرصتی مناسب برای سودجویان دانست و افزود: عدم تعیین حدود مرزی دو استان تهران و سمنان در روستای بولان مضرات بسیار را در پی داشته که از آن جمله می توان به کاهش فرصتهای اشتغال و مهاجرت سکنه به نواحی اطراف، عدم اجرای طرحهای ساماندهی جاده ای به سبب نامشخص بودن حدود روستا، از بین رفتن پوشش گیاهی به دلیل استفاده بی رویه از مراتع و معادن موجود و از همه مهمتر سوء استفاده سودجویان از این فرصت ایجاد شده اشاره کرد.



استفاده انحصاری استان همجوار از منابع معدنی

این مسئول از به کارگیری اتباع بیگانه در معادن روستا خبر داد و خاطرنشان کرد: در حالی جوانان روستای بولان از فقدان فرصتهای شغلی رنج می برند که معادن نزدیک به این روستا مملو از کارگران افغانی است و همین اتباع بیگانه تبعات منفی اجتماعی و امنیتی مختلفی را به روستا تحمیل کرده اند.

وی ادامه داد: معادن اطراف بولان نه تنها سودی برای این روستا نداشته است بلکه ماشین آلات سنگین فعال در این نواحی برخی اراضی کشاورزی را مورد تخریب قرار داده اند.

استفاده انحصاری از منابع معدنی منطقه توسط استان همجوار از دیگر گلایه های مردم این روستا بود، جوانی از ساکنان بولان در این خصوص گفت: در حالیکه بولان در کنار منابع عظیم معدنی قرار گرفته اما به نظر می رسد استفاده از این گنج ارزشمند مختص به استان سمنان است.

این جوان بولانی افزود: بیکاری گریبانگیر جوانان این روستا و دیگر نواحی شهرستان دماوند شده است و بکارگیری نیروهای کاری این شهرستان در معادن مذکور می توانست تا حدی به رفع معضل یاد شده بینجامد.

بولان روستایی مستعد جهت تبدیل به منطقه ای صنعتی

بخشدار بخش مرکزی دماوند در حاشیه بازدید از بولان در میان مردم این روستا گفت: بزرگترین معضل روستای بولان مرزهای نامشخص جغرافیایی این روستا با بخش ایوانکی استان سمنان است.

موسی بهرامی ادامه داد: این هشتمین بازدید مسئولان بخشداری مرکزی از وسیعترین منطقه روستایی این بخش از شهرستان دماوند است که به تاکید دکتر رامین نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه صورت می پذیرد.

وی افزود: مردم در بازدیدهای گذشته نیز از مرزهای نامشخص بولان گلایه داشتند و بخشداری مجدانه در راستای حل و فصل این معضل از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.

این مسئول بولان را روستایی با قابلیتهای تبدیل شدن به منطقه ای صنعتی خواند و افزود: روستای بولان به جهت داشتن دشتهای مناسب و مسطح قابلیت ایجاد شهرکی صنعتی را در خود می بیند و مردم نیز جهت اجرایی شدن این طرح حاضر به واگذاری زمینهای خود هستند.

وی بیان داشت: درحال حاضر استان سمنان با سود بردن از این ظرفیت بالقوه موجود در منطقه مبادرت به ایجاد چند شهرک صنعتی کرده اما متاسفانه دماوند با عقب ماندن از این قافله همچنان از بیکاری جوانان خود رنج می برد.

بهرامی خواستار تجمیع روستای بولان در منطقه ای مناسب شد و گفت: روستای بولان دارای جمعیت مناسبی است از این رو اجرای طرح تجمیع این روستا و اسکان اهالی در منطقه ای مناسبتر می تواند جمعیت هجرت کرده بولان را به سرزمین پدری بازگرداند.

بخشدار بخش مرکزی دماوند با گلایه از وضعیت مسیر دسترسی روستای بولان خاطرنشان کرد: بولان از مسیر دسترسی مناسبی برخوردار نیست و درخواست ما از مسئولان زیربط آسفالت یا دست کم پخش شن و ماسه در سطح این جاده است تا از میزان خطرات آن در فصول سرد و یخبندان کاسته شود.

این مسئول با اشاره به معادن اطراف بولان خاطرنشان کرد: بولان دارای معادنی مناسب و پربار است و اگر قرار باشد که در این زمینه واگذاریهایی صورت گیرد باید اهالی این روستا در ردیف نخست کارکرد مذکور حضور داشته باشند.

احداث جاده توجیهی برای ایجاد شهرک صنعتی در بولان

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروکوه نیز طی بازدید از بولان در مسجد این روستا خاطرنشان کرد: این بازدید روستایی بلافاصله پس از برگزاری مراسم یوم الله 22 بهمن انجام می شود از این رو جشن روز انتهایی دهه فجر امسال برای من مبارکتر از سالهای گذشته تلقی می شود.

شاهرخ رامین با قدردانی از بخشدار بخش مرکزی دماوند ادامه داد: شاید تصویری که پیش از این پیرامون بولان در اذهان مردم دیگر نواحی شهرستان دماوند وجود داشت روستایی راکد با حضور چند کشاورز مسن بود اما امروز در میانه فصل زمستان جوانانی فعال در این روستا دیده می شود و حضور این قشر پویا انجام هرتلاشی را توجیه خواهد کرد.

این مسئول با اشاره به مراحل احداث جاده آبسرد - ایوانکی اظهار داشت: جاده چهار بانده ایوانکی - آبسرد در حد فاصل دو استان تهران و سمنان در ادامه روند احداث خود به روستای "ساران" رسیده و تا پایان سال آینده مراسم گشایش فاز نخست خود را برگزار خواهد کرد.

وی بیان داشت: ایجاد این جاده عریض و مناسب گامی بلند است که با مساعدت ریاست جمهوری و تلاشهای وزیر راه و ترابری برداشته شد و از این پس حضور صاحبان صنایع در بولان به عنوان روستایی در این مسیر جهت استقرار شهرک صنعتی دارای توجیه اقتصادی است.

رامین در پایان افزود: زمینهای مناسبی در اطراف روستای بولان وجود دارد که می توان شهرکهای صنعتی وسیعی را در آنها ایجاد کرد اما این امر مستلزم همراهی مردم و نظر کارشناسان نهادهایی همچون شرکت شهرکهای صنعتی و جهاد کشاورزی است و بزودی نشستی در این خصوص برگزار خواهد شد.

به هر روی روستای بولان از بخش مرکزی شهرستان دماوند بدلیل حضور جوانانی مستعد و فعال برای گسیل امکاناتی مانند راه دسترسی مناسب و ایجاد شهرک صنعتی که در فاصله ای نه چندان دورتر در استان سمنان نمونه های بسیاری از آن دیده می شود دارای توجیه اقتصادی است و مسئولان باید توجه بیشتری بدین روستا مبذول دارند.