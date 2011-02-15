به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب نخستین اثری است که پرویز شهدی به فارسی ترجمه کرده و سال 68 منتشر شد و حالا بعد از 21 سال قرار است تجدید چاپ شود.

این کتاب شامل 14 داستان کوتاه از ادگار آلن پو است که شارل بودلر شاعر فرانسوی آنها را انتخاب کرده و شیوه این گزینش خود گویای تسلط بودلر بر نقد ادبی است.

البته بودلر که تقریباً همه آثار آلن پو را هم به فرانسوی ترجمه کرده است، علاوه بر کتاب "ماجراهای شگفت‌انگیز" گزینش دیگری هم از داستان‌های کوتاه پو انجام داده است که آن را هم با عنوان "ماجراهای خنده‌دار و عجیب" چاپ کرد.

بودلر در کتاب "ماجراهای شگفت‌انگیز" با نگاه دقیق خود داستان‌هایی را از آلن‌پو که قالب‌هایشان نزدیک به هم است گرد هم آورده است.

این کتاب اخیراً در 400 صفحه مجوز نشرش را دریافت کرده و به زودی توسط انتشارات فرهنگ جاوید روانه بازار می‌شود.