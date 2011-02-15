200 هکتار از عرصه های منابع طبیعی به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال جاری در سطح 200 هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان گونه های مختلف گیاهان دارویی کشت شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیاهان دارویی کشت شده را شامل بنه، بادام، ارجن، آویشن، زیره، رازیانه، نرگس، موسیر و آنفوره اعلام کرد و افزود: شرایط آب و هوایی استان باعث شده حدود هزار گونه گیاهی در این مناطق رشد کند که 300 گونه از این تعداد استفاده دارویی و صنعتی دارد.

بازدار اضافه کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال از محل اعتبارات منابع طبیعی استان اجرا شده است.

وی یادآور شد: استفاده از پتانسیلهای گیاهان دارویی استان ایلام می تواند به توسعه استان کمک کند.