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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۴۹

در ایلام؛

200 هکتار از عرصه های منابع طبیعی به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت

200 هکتار از عرصه های منابع طبیعی به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام گفت: در سال جاری 200 هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان ایلام به کشت گیاهان دارویی اختصاص یافته است.

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال جاری در سطح 200 هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان گونه های مختلف گیاهان دارویی کشت شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  گیاهان دارویی کشت شده را شامل بنه، بادام، ارجن، آویشن، زیره، رازیانه، نرگس، موسیر و آنفوره اعلام کرد و افزود: شرایط آب و هوایی استان باعث شده حدود هزار گونه گیاهی در این مناطق رشد کند که 300 گونه از این تعداد استفاده دارویی و صنعتی دارد.

بازدار اضافه کرد: این طرح با اعتباری بالغ بر 200 میلیون ریال از محل اعتبارات منابع طبیعی استان اجرا شده است.

وی یادآور شد: استفاده از پتانسیلهای گیاهان دارویی استان ایلام می تواند به توسعه استان کمک کند.

کد مطلب 1254051

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