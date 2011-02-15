سرعت پایین اینترنت چالش عمده یادگیری الکترونیک است

‌دکتر مهستی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: برای رفع این مشکل از مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دعوت شده تا اقدامات لازم صورت گیرد.

وی افزود: هم اکنون بیشترین فعالیت های مرتبط با حوزه یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی به آموزش های مداوم جامعه پزشکی معطوف شده است ضمن اینکه در چهارمین همایش یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی از محتواهای جدید الکترونیکی پرده برداری خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین اطلاعاتی به صورت آنلاین در اختیار جامعه پزشکی قرار می گیرد و سی دی های مالتی مدیا نیز به فراگیران علوم پزشکی عرضه می شود.

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت با مطلوب ارزیابی کردن فعالیت های یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار داشت: در سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز فعالیت هایی در زمینه آموزش دانشجویان در مقاطع پایه و تحصیلات تکمیلی به روش های الکترونیکی صورت می گیرد.

علیزاده گفت: آنچه هم اکنون در سیستم یادگیری الکترونیک جاافتاده است آموزش های الکترونیکی در قالب سی دی های مالتی مدیاست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت های لازم برای توسعه آموزش های الکترونیکی در سطح دانشگاه ها وجود دارد،‌ افزود: دانشگاه علوم پزشکی، جزو نخستین دانشگاه های کشور است که به سیستم سخت افزاری( L.M.S ) برای پیاده کردن عملیات یادگیری الکترونیک را مجهز شده است.