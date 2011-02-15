95 درصد اسباب بازیهای وارداتی چینی است

محمد حسین فرجو در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با اشاره به افزایش 45 برابری ورود اسباب بازی به کشور نسبت به سال 81، اظهار داشت: ماهانه دو میلیون و 600 هزار دلار اسباب بازی از 21 گمرک تخصصی وارد کشور می شود.

وی با بیان اینکه 10 درصد اسباب بازیها خلاقانه، فکری و آموزشی هستند، افزود: رویکرد خانواده ها به خرید اسباب بازیهای روباتیک و آموزشی نسبت به پنج سال گذشته 10 برابر شده است.

دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی کشور گفت: تاکنون 750 طرح اسباب بازی در کشور ثبت شده و بیش از 500 طرح به تولید انبوه رسیده اما پایین بودن میزان و کیفیت تولید باعث شده کشورمان عمدتاً وارد کننده اسباب بازی باشد.

فرجو به سرانه خرید اسباب بازی در جهان و ایران اشاره کرد و گفت: به طور متوسط سرانه خرید اسباب بازی در جهان 34 دلار ، آمریکا 350 دلار ، چین زیر هفت دلار و در ایران زیر پنج دلار برآورد شده است.

وی با اشاره به صدور مجوز راه اندازی رشته دانشگاهی طراحی اسباب بازی از سوی شورای گسترش آموزش عالی اضافه کرد: برای ایجاد این رشته با دانشگاه هنر مذاکراتی داشته ایم که در صورت به نتیجه رسیدن این مذاکرات می توانیم از سال تحصیلی آینده در این رشته دانشجو بپذیریم.

دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی کشور افزود: البته هم اکنون یک واحد دانشگاه غیر انتفاعی در زنجان آموزشهای کوتاه مدت را در این زمینه شروع کرده است.