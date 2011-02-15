به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدی نژاد روز گذشته در نشست کاری تجار و صاحبان صنایع ایران و ترکیه که با حضور رؤسای جمهور دو کشور برگزار شد، پشتوانه تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران و ترکیه را در راستای افزایش مناسبات دوجانبه و منطقهای مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: این پشتوانه به ایران و ترکیه امکان میدهد تا با توسعه همکاریهای دوجانبه، الگویی از همکاری و پیشرفت متکی بر عدالت به جهان ارایه کنند.
کلیه موانع موجود بایستی از مسیر گسترش روابط دو کشور برداشته شود
رئیس جمهور با اشاره به اینکه دشمنان مشترک دو کشور تمایلی به پیشرفت دولتها و ملتهای مستقل ندارند بر رفع کلیه موانع موجود در مسیر ارتقای روابط تهران –آنکارا تاکید کرد و گفت: امروز مسئولین دو کشور با نگاه مشترک مصمم هستند کلیه موانع اداری ، تقنینی و اجرایی را از مسیر گسترش روابط فی مابین بردارندو حجم مبادلات اقتصادی را به سی میلیارد دلار برساند.
احمدی نژاد در ادامه با برشمردن برخی فرصتهای سرمایهگذاری در ایران برای سرمایهگذاران خارجی در حوزههای انرژی، گردشگری، بورس و ساخت مسکن شهری و روستایی تصریح کرد: ایران برای پنج سال آینده، ایجاد هفت هزار کیلومتر راهآهن را برنامهریزی کرده و تا پایان سال آینده 30 میلیارد دلار سرمایه برای توسعه صنعت و تجارت در صندوق توسعه ملی ذخیره خواهد کرد که فرصت بسیار مناسبی برای سرمایهگذاران است.
رئیس جمهور با بیان اینکه مأموریت تاریخی سران ایران و ترکیه ساختن کشورهایشان و ارایه الگویی در این زمینه به جهانیان است، اظهار داشت: مسؤولین ترکیه مسیر صحیحی را برای توسعه کشورشان در پیش گرفتهاند و اهتمام خوبی به توسعه همکاریها با ایران دارند که جمهوری اسلامی ایران هم از آن استقبال می کند.
اهمیت مبادله علمی و تکنولوژی بین ایران و ترکیه
وی با اشاره به اهمیت مبادله تجارب علمی و تکنولوژی بین ایران و ترکیه و تاثیر آن در توسعه و پیشرفت دو کشور گفت: ایران آمادگی دارد توانمندیها و دستاوردهای علمی و فناوری خود را در اختیار ملت بزرگ ترکیه قرار دهد.
احمدی نژاد ایران و ترکیه را دو ملت بسیار بزرگ، تاریخساز و متمدن توصیف کرد که همواره در عرصه فرهنگ و ارزشهای انسانی حرف اول را در دنیا زدهاند و اظهار داشت: ایران و ترکیه پیوند تاریخی و فرهنگی چند هزار ساله داشته و حدود 400 سال همجواری و دوستی صمیمانه دارند و در طول این مدت هیچ خدشهای به روابط دو ملت وارد نشده است.
روابط دو کشور همواره به نفع دو ملت و منطقه بوده است
وی با تاکید بر اینکه در طول تاریخ هیچ قدرت و حادثهای نتوانسته ارزشهای الهی و انسانی حاکم بر روابط بین ایران و ترکیه را مخدوش کند، تصریح کرد: ایران و ترکیه تاریخ و آینده مشترک دارند و امروز منافع، مأموریت و دشمن مشترک، دو کشور را بیش از پیش به هم نزدیک کرده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه روابط دو کشور همواره به نفع دو ملت و منطقه بوده است، گفت: همکاریهای ایران و ترکیه هیچگاه به زیان کشور دیگری نبوده و امروز دو کشور باید از ظرفیتهایی که در منطقه وجود دارد به نفع ملتهای منطقه به صورت مشترک استفاده کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ناکارآمدی نظام اقتصادی موجود در جهان به اثبات رسیده است، گفت: ایران و ترکیه میتوانند مدلی از همکاریهای اقتصادی مبتنی بر عدالت و کرامت انسانی به جهان ارایه کنند که برای کسب سود به دنبال تسلط بر دیگران نباشد.
احمدی نژاد با اشاره به اینکه نظام مارکسیسم به تاریخ پیوسته و لیبرال سرمایهداری نیز نتوانسته به نیازهای بشر پاسخ گفته و راه حل قابل اطمینانی برای خروج از بنبست ندارد، خاطر نشان کرد: امروز دوره لیبرالیسم هم به پایان رسیده و جهان نیازمند نظامات جدید اقتصادی است که تفاوت آن با نظام اقتصادی فعلی در حاکمیت بخشیدن به ارزشهای الهی و انسانی است.
استکبار با خلق دارایی های کاغذی ثروت ملل جهان را به غارت می برد
احمدی نژاد گفت: استکبار و نظام سلطه با خلق ثروت و داراییهای کاذب و کاغذی کسری بودجه خود را جبران کرده و داراییهای واقعی دیگر ملتها و کشورها را از چنگ آنها خارج میکنند در صورتی که جلوی این روند گرفته شود ترکیه که امروز در رتبه ششم اقتصاد اروپا قرار دارد میتواند اقتصاد اول این منطقه باشد.
احمدی نژاد افزود: نظام اقتصادی جدید باید به گونهای طراحی شود که مانع از اعمال تبعیض شده و همه روابط اقتصادی در آن بر مبنای عدالت تعریف شود که اگر چنین نظامی برقرار شود، محبت، دوستی، صلح و امنیت نیز به دنبال آن حاکم خواهد شد و بسیاری از جنگها و اشغالگریهایی که ناشی از مناسبات ناعادلانه اقتصادی است، از بین خواهد رفت.
گل: موانع بین ترکیه وایران باید بصورت عادلانه برطرف شود
عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه باید عقبماندگیهای موجود در عرصه روابط دوجانبه ایران و ترکیه بهویژه در حوزه اقتصادی برطرف شود، تصریح کرد: برخی موانع در مسیر همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه وجود دارد که باید آنها را با توجه به منافع دو کشور و به صورت عادلانه برطرف کرد.
وی با اشاره به اینکه در مذاکرات خصوصی و مشترک با دکتر احمدینژاد راه های گسترش روابط اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است، گفت: هدف دو کشور رفع موانع موجود و ارتقای حجم تجارت از رقم فعلی به رقم 30 میلیارد دلار است.
رئیس جمهور ترکیه با اشاره به اینکه ایران و ترکیه از پتانسیل های بزرگ اقتصادی برخوردار هستند ، اظهار داشت: دو کشور با تجمیع توانمندی های خود می توانند منافع آن را در خدمت منافع و رفاه ملت های خود قرار دهند.
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