علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی سه موضوع برنامه پنجم توسعه در بودجه سال 90، الحاق آموزشکده های فنی و حرفه ای به آموزش عالی و حذف کنکور سراسری در جلسه یکشنبه شب این کمیسیون با حضور سه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر آموزش و پرورش خبر داد.

چگونگی اعمال برنامه پنجم توسعه در بودجه سال 90

وی گفت: در دستور کار نخست، بررسی چگونگی اعمال برنامه پنجم در بودجه سال 90 در حوزه سه وزارتخانه مورد بحث قرار گرفت و هر کدام از وزیران اقدامات خود را در این راستا توضیح دادند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ارتباط با برنامه های وزیر بهداشت در برنامه پنجم توسعه، گفت: وزیر بهداشت در بخش تحقیقات و فناوری اقداماتی را در بودجه سال 90 وزارتخانه بهداشت مد نظر داشت به عنوان مثال ارتقای هرم هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی را مطرح کرد که باید در راستای ارتقای هرم هیئت علمی تغییراتی لحاظ شود.

سلیمی ادامه داد: به همین منظور، در برنامه پنجم توسعه عمده اعضای هیئت علمی از درجه استادیاری و مربی می بایست به درجه دانشیاری یا استاد تمامی برسند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی توسعه رشته ها یا شرکت های دانش بنیان را که در دو حوزه وزارت علوم و بهداشت مطرح بود، از دیگر موضوعات مورد بحث وزیر بهداشت دانست و اظهار داشت: وزیر بهداشت در خصوص تخصیص بودجه به این موضوع مباحثی را میان اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطرح کرد.

به گفته نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی، وزیر علوم نیز در جلسه شب گذشته اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در کنار دو وزیر دیگر به مباحثی از جمله بازنگری آیین نامه ارتقا، توسعه کرسی های آزاد اندیشی، توسعه تحصیلات تکمیلی در هر 20 دانشگاه مادر کشور، تعداد دانشجویان، تجاری سازی تحصیلات دانش بنیان، هرم اعضای هیئت علمی و رشته های میان رشته ای اشاره کرد.

وی ادامه داد: وزیر علوم به دو نکته از جمله پایین آوردن ظرفیت مقطع کارشناسی و توسعه تحصیلات تکمیلی در آموزش عالی اشاره کرد.

سلیمی با بیان اینکه وزیر علوم در برنامه پنجم توسعه نسبت به توسعه مبتنی بر عدالت تاکید داشت، اضافه کرد: این نگاه در پذیرش دانشجو به خصوص در دوره دکتریبه صورت ویژه ای خواهد بود ضمن اینکه حمایت جدی از نخبگان در سال 90 نیز از دیگر برنامه های وزیر علوم به شمار می رود.

به گفته وی، دانشجو پس از ارائه برنامه های خود در این بخش، این موارد را در قالب کتابی و به صورت مدون در اختیار اعضای اصلی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی می دهد.

حذف کنکور سراسری از سال 93

وی با بیان اینکه کنکور سراسری سازمان سنجش از سال 93 حذف خواهد شد در خصوص اقداماتی که دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش با هماهنگی یکدیگر در این زمینه انجام داده اند، گفت: در حال حاظر 8 میلیون پرونده دانش آموزان وارد سایت وزارت علوم و درس هایی که باید به عنوان امتحان نهایی، نمرات آن در آزمون کل لحاظ شود، معین شده است.

سهمیه ها با حذف کنکور رعایت می شود

وی به بررسی حفظ سهمیه ها در جلسه شب گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی توسط دو وزیر اشاره کرد و گفت: عدالت اقتضا می کند سهمیه ها با حذف کنکور رعایت شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره تاکید کرد: اگر بنا باشد معدل دانش آموزی که در بهترین مدارس تهران تحصیل می کند با دانشجویی که در نقاط دور افتاده کشور درس می خواند یکسان ارزیابی شود به آموزش عالی آسیب هایی وارد می کند.

وی خاطرنشان کرد: دو سهمیه مناطق و رزمندگان حفظ و هیچگونه سهمیه دیگری به این تعداد اضافه نخواهد شد.

سلیمی به مشکلاتی که به حذف کنکور مربوط می شد، اشاره کرد و گفت: در حذف کنکور به مشکلاتی از جمله رفتارهای سلیقه ای معلمان و وارد شدن برخی آسیب ها به علت عدم برخورداری از بانک سئوالات استاندارد مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: این در حالی است که برای برگزاری کنکور سراسری تمام وزارتخانه ها با سازمان سنجش همکاری می کنند در حالیکه با حذف کنکور و برگزاری آزمون هایی نهایی در مناطق، استانها و کشور با مشکلاتی مواجه می شویم که هم اکنون با همکاری این سه وزارتخانه به دنبال حل این مشکلات هستیم.

الحاق آموزشکده های فنی و حرفه ای به آموزش عالی کشور

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: الحاق آموزشکده های فنی و حرفه ای به وزارت علوم سومین موضوعی بود که شب گذشته در دستور کار اعضای کمیسیون قوه مقننه و دو وزیر قوه مجریه قرار گرفت.

سلیمی در این باره گفت: طبق آمار، 170 هزار دانش پژوه در آموزشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور وجود دارند.

وی با بیان اینکه تکلیف تعداد زیادی دانش آموز که مشغول آموزش در کلاس های فنی و حرفه ای تحصیل می کند، مشخص شود، اضافه کرد: در این راستا باید ساز و کاری اندیشید تا نه تنها این تعداد بتوانند وارد دانشگاه شوند بلکه مهارت آموزی آنها نیز آسیب نبیند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ارتباط با نگرانی وزیر علوم در خصوص آموزشکده های فنی و حرفه ای کشور، خاطر نشان کرد: نگرانی وزیر علوم در ارتباط با عده ای است که قصد دارند با استفاده از این آموزشکده ها تحصیلات خود را آکادمیک کنند.

زمان الحاق آموزشکده های فنی و حرفه ای به آموزش عالی

وی در ارتباط با زمان الحاق آموزشکده های فنی و حرفه ای به آموزش عالی کشور اعلام کرد: زمانی برای این مورد مشخص نشد اما الحاق به طور قطع صورت خواهد گرفت و زمان آن باید به نحوی اعلام شود که آسیبی به دانشجویان در حال تحصیل در این دانشکده ها وارد نشود.

به گفته سلیمی مسائل دیگری در این حوزه از جمله مانند معلوم نبودن تکلیف اعضای هیئت علمی، همخوانی داشتن این الحاق با شاخص های وزارت علوم، فرآیند اضافه شدن کارمندان آموزشکده های فنی و حرفه به بدنه آموزش عالی با توجه به این مسئله که تعداد کارکنان آموزش عالی هم اکنون بیش از حد مجاز است، مورد بررسی قرار گرفت.