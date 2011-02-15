آمریکا دارایی های حسنی مبارک را بلوکه کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، شورای عالی نیروهای مسلح مصر شب گذشته از آمریکا خواست که دارایی های حسنی مبارک را بلوکه کند.

این در حالی است که "فیلیپ کرولی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شده تاکنون درخواستی از سوی مصر مطرح نشده است.

وی در گفتگو با خبرنگاران گفت: اگر دولت مصر مشخصا درخواست کند دارایی های مبارک بلوکه شود ما در این زمینه اقدام مناسبی انجام خواهیم داد.

گفته می شود ثروت خانواده حسنی مبارک بالغ بر 70 میلیارد دلار است. بر اساس گزارشهای منابع آمریکایی و اروپایی، مبارک و خانواده اش ثروتهای هنگفتی در انگلیس شامل اموال شناور، املاک و یک شرکت مالی در لندن و میلیاردها دلار در بانکهای سوئیس و انگلیس، املاکی در نیویورک و لس آنجلس دارند.