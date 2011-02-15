وضعیت آب استان ایلام نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، داریوش قنبری که از وضعیت آب شرب شهرستانها و روستاهای استان ایلام انتقاد شدیدی داشت، یک بطری از آب شرب این استان را که به رنگ قهوه‌ای بود به هیئت رئیسه مجلس ارائه داد .

داریوش قنبری نماینده ایلام طی نطقی از وضیعت آب شرب این استان انتقاد شدید کرد و با نشان دادن یک بطری آب که به رنگ قهو‌ه‌ای بود ، گفت: این آب شرب شهرستا‌ها و روستاهای ایران است و با وجود پیگریهای ما هیچ اقدامی در جهت اصلاح آن صورت نگرفته است .

وی این بطری را به هیئت رئیسه مجلس و محمد حسن ابوترابی‌فر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت ارائه داد و گفت: من این بطری را به هیئت رئیسه ارائه می‌دهم تا متوجه شوند وضعیت آب شرب این استان تا چه اندازه وخیم است .