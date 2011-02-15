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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

وضعیت آب استان ایلام نامناسب است

وضعیت آب استان ایلام نامناسب است

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: وضعیت آب استان ایلام نامناسب و دو از شان مردم استان است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، داریوش قنبری که از وضعیت آب شرب شهرستانها و روستاهای استان ایلام انتقاد شدیدی داشت، یک بطری از آب شرب این استان را که به رنگ قهوه‌ای بود به هیئت رئیسه مجلس ارائه داد.

داریوش قنبری نماینده ایلام طی نطقی از وضیعت آب شرب این استان انتقاد شدید کرد و با نشان دادن یک بطری آب که به رنگ قهو‌ه‌ای بود ، گفت: این آب شرب شهرستا‌ها و روستاهای ایران است و با وجود پیگریهای ما هیچ اقدامی در جهت اصلاح آن صورت نگرفته است.

وی این بطری را به هیئت رئیسه مجلس و محمد حسن ابوترابی‌فر که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت ارائه داد و گفت: من این بطری را به هیئت رئیسه ارائه می‌دهم تا متوجه شوند وضعیت آب شرب این استان تا چه اندازه وخیم است.

سخنگوی فراکسیون خط امام (ره) همچنین با انتقاد از تصویب اعتبارات هنگفت فرهنگی، یادآور شد: آب شرب یک مشکل اساسی است که برای حل این وضعیت هیچ اقدامی صورت نگرفته و این درحالیست که هم اکنون حدود 13 رودخانه دائمی در ایلام وجود دارد که با وجود این رودخانه‌ها بحران آب شرب قابل قبول نیست.

کد مطلب 1254074

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