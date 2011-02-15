تیم مذاکرات تشکیلات خودگردان منحل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منحل شدن تیم مذاکره کننده با رژیم اسرائیل به دنبال استعفای "صائب عریقات" رئیس تیم مذاکره کننده فلسطینی با تل آویو انجام می شود.

صائب عریقات به دلیل افشاگری شبکه خبری الجزیره درباره روابط پنهان تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی و توافقهای پنهانی وی با تل آویو برای عقب نشینی از حقوق فلسطینیان استعفا داد.

شایان ذکر است که در اسنادی که اخیرا شبکه الجزیره منتشر کرده بود به امتیاز دهی گسترده وی درباره آرمانهای فلسطین بویژه قدس اشاره شده بود. عریقات ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت نشت اطلاعاتی از دفتر وی به امیر قطر و شبکه الجزیره حمله کرده بود.