به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه که عصر روز گذشته، 25 بهمن افتتاح شد، مشتمل بر 180 پرتره در ابعاد 100 در 70 از بازیگران سینمای ایران است و از میان بیش از 500 قطعه عکس که از سال 1385 تا کنون به ثبت رسیده، برگزیده شده است.

لیلا بلوکات، بازیگر سینما و تلویزیون در بازدید از این نمایشگاه گفت: فکر می‌کنم مجموعه آثاری که که در نمایشگاه به نمایش درآمده از لحاظ کیفیت هنری شاخص هستند. یکی از مهم‌ترین ویژگی عکس‌ها این است که خیلی زنده هستند و شاید بتوان گفت همه بازیگران را زیباتر و جوان‌تر از آنچه هستند، نمایش می‌دهد.

وی افزود: من فکر می‌کنم پیام ایرائی با عکس‌هایش به نوعی هنرمندان را احیا می‌کند. او زاویه‌های خوب صورت‌های آنها را می‌شناسد و با ژست‌های هنرمندانه و حرفه‌ای که به آنها پیشنهاد می‌دهد بهترین عکس‌ها را می‌گیرد. به طور کلی نمایشگاهی خیلی خوبی بود و من خیلی دوست داشتم.

امیر زندی از دیگر بازدید کنندگان نمایشگاه گفت: از این بابت خیلی خوشحالم که به بهانه عکس‌هایی که از خانواده هنری مملکت وجود دارد، این خانواده دور هم جمع شده‌اند.



وی اظهار کرد: متاسفانه فلسفه کار گروهی چندان در جامعه ما جدی گرفته نمی‌شود، به طور مثال همواره در فوتبال کشورمان می بینیم که بسیاری از بازیکنان می‌خواهند خودشان به تنهایی به گل دست یابند، در حالی که ورزشی مانند فوتبال فقط در صورت وجود کار تیمی قوی به نتیجه مطلوب می‌رسد.

زندی عنوان کرد: سینما و نمایش هم یک کار تیمی است، در این عرصه هیچ کس به تنهایی نمی‌تواند به جایی برسد اما متاسفانه این کار به لحاظ همبستگی گروهی کمی دچار ضعف و نقصان است. من آرزو می‌کنم این خانواده ارزشمند کمی اختلافات را کنار بگذارند و به دور از برخی بخل‌ها و حسادت‌ها با دلی صاف در کنار هم باشند.

وی گفت: اگر این خانواده کمی بیشتر با هم دوست باشند و در چنین محافلی حضور پررنگ تری داشته باشند و با صفا و صمیمیت در کنار هم قرار بگیرند، می‌توانیم بیشتر و بیشتر از با هم بودن لذت ببریم.

رضا داودنژاد و عسل بدیعی نیز از دیگر کسانی بودند که از نمایشگاه گلبرگ‌ها دیدن کردند. عسل بدیعی در پاسخ به این پرسش که چه نظری درباره این نمایشگاه دارد، گفت: من به یک جمله اکتفا می‌کنم و آن اینکه من عاشق عکس‌های پیام ایرائی هستم.

رضا داود نژاد نیز ضمن بازدید از عکس‌های پیام ایرایی گفت: خیلی خوشحالم که بالاخره او موفق شد علی‌رغم تمام مشکلات این نمایشگاه را بر پا کند. او چند سال است که برای جمع‌آوری و برگزاری این نمایشگاه زحمت کشیده و من واقعاً خوشحالم که زحماتش به نتیجه رسیده است.

وی در مورد حال و هوای نمایشگاه نیز بیان کرد: این نمایشگاه و مجموعه عکس‌های زیبای هنرمندان کشورمان به قدری زنده و واقعی است که حضور حقیقی آنها را در کنار هم برایم تداعی می‌کند و این گردهمایی در چنین فضایی حس خوبی را برایم ایجاد می‌کند.

سعید کاردار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد که با حمایت وی این نمایشگاه برپا شده است درباره دلیل حمایتش از یک نمایشگاه فرهنگی گفت: به موجب کیفیت کارهای ایرائی و همچنین منحصر به فرد بودن پرتره‌هایش تصمیم گرفتم که او را در برگزاری این نمایشگاه یاری کنم.

نمایشگاه عکس "گلبرگ‌ها" تا چهارم اسفند ماه، همه روزه از ساعت 10 صبح تا 8 شب میزبان هنرمندان وعلاقمندان است و پیام ایرایی نیز در برخی ساعات روز در نمایشگاه حضور خواهد داشت و پاسخگوی پرسش‌های بازدیدکنندگان خواهد بود.

از چهره‌هایی که عکس آنها در این نمایشگاه دیده می‌شود، می‌توان به حمیده خیرآبادی، مهین شهابی، ثریا قاسمی، پرویز پرستویی، جمشید مشایخی، ژاله علو، هما روستا، بهزاد فراهانی، امین تارخ، چنگیز جلیلوند، شهلا ریاحی، رضا کیانیان، مسعود رایگان، گوهر خیراندیش، آتیلا پسیانی، پانته‌آ بهرام، فاطمه معتمدآریا، نسرین مقانلو، فریبا کوثری، نیکی کریمی، شهاب حسینی، محمدرضا گلزار، الناز شاکردوست، لیلا بلوکات، ویشکا آسایش، حامد بهداد، رضا داودنژاد، بهاره رهنما، لادن مستوفی، مهناز افشار، پژمان بازغی، امیر زندی، حمید گودرزی، آناهیتا همتی، بهنوش طباطبایی، عسل بدیعی، آنا نعمتی، حسام نواب صفوی، شایسته ایرانی و...اشاره کرد.