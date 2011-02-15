صنعت سنگ لرستان؛ ظرفیتی ناب برای جهانی شدن

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، هیئت تجاری سرمایه گذاری کشور عراق روز دوشنبه از کارخانجات سنگ گوهره خرم آباد، سنگ های تزئینی و صنعتی زیگورات و کارخانه آرا سنگ در شهرک صنعتی شماره یک و دو خرم آباد بازدید کردند.

نکته قابل تامل در اظهارات تجار و بازرگانان عراقی تعجب این هیئت از وجود کارخانجاتی با این عظمت و تکنولوژی مدرن و روز دنیا در استان لرستان بود به طوریکه بسیاری از آنها در اظهارات خود بازدید از چنین کارخانه هایی را برای اولین بار در طول تجارت خود تجربه کرده بودند.

برخی از تجار عراقی که در حوزه مصالح ساختمانی فعالیت داشتند در جریان این بازدید با تهیه عکس و فیلم و رایزنی با صاحبان کارخانه های یاد شده از تمایل خود برای انعقاد موافقت نامه هایی به منظور صادرات محصول این کارخانجات سخن گفتند.

وجود بزرگترین تولید کننده سنگ گوهره دنیا در استان لرستان

مدیر عامل شرکت سنگ آباد گوهره استان لرستان در جریان این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر این کارخانه بزرگترین تولید کننده سنگ گوهره در دنیا محسوب می شود.

روح الله باباخانی ادامه داد: این در حالیست که دستگاههای مورد استفاده در این کارخانه بزرگ سنگ در خاورمیانه نظیر ندارد و ما در زمینه تکنولوژی حرف اول را در منطقه می زنیم.

وی با اشاره به تولید روزانه دو هزار متر سنگ در این کارخانه بزرگ، عنوان کرد: در حال حاضر 90 درصد محصولات تولید شده در کارخانه آباد گوهره باباخانی خرم آباد به کشورهای اروپایی صادر می شود.

مدیر عامل شرکت سنگ آباد گوهره استان لرستان با تاکید بر اخذ کلیه استانداردهای جهانی برای محصولات این شرکت، یادآور شد: این کارخانه هر ساله به عنوان صادر کننده نمونه کشور معرفی می شود.

90 درصد تولیدات شرکت سنگ آباد گوهره به اروپا صادر می شود

باباخانی ادامه داد: این شرکت با توجه به شناخته شده بودن در سطح دنیا در عمده نمایشگاههای اروپایی حضور دارد.

وی با بیان اینکه سنگ تولیدی در این کارخانه بازار کلیه کشورهای اروپایی را در اختیار دارد، ادامه داد: به طور متوسط سالانه 600 هزار متر سنگ در کارخانه آباد گوهره خرم آباد تولید می شود.

مدیر عامل شرکت سنگ آباد گوهره استان لرستان با اشاره به تولید انواع سنگ ساختمانی کف و دیوار در این کارخانه، عنوان کرد: تاکنون 90 درصد محصولات این کارخانه با توجه به استاندارد بالای آن به کشورهای اروپایی صادر می شده است ولی صادراتی به کشور عراق نداشته ایم.

باباخانی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد بازدید تجار عراقی نیز گفت: اکثر بازرگانان بازدید کننده از کارخانه از این بازدد راضی بودند و بسیاری از آنها عنوان می کردند که برای نخستین بار است که از چنین کارخانه ای بازدید می کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که بازدید تجار عراقی زمینه ساز ورود محصولات این کارخانه به بازارهای این کشور و حوزه خلیج فارس شود.

تولید انواع سنگ های تزئینی در استان لرستان

ایستگاه بعدی بازدید تجار عراقی شرکت سنگ های صنعتی زیگورات خرم آباد در شهرک صنعتی شماره 2 بود که با توجه به تنوع محصولات در این شرکت یکی از بازدیدهای جالب برای این بازرگانان به شمار می رفت.

عضو هیئت مدیره شرکت سنگ های صنعتی زیگورات خرم آباد در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شرکت انواع سنگ های تزئینی دیوار، کف، پیاده رو،آبراهه، سنگ های بریل برای نابینایان و ... را تولید می کند.

ولی نیا با بیان اینکه محصولات تولیدی در این شرکت 8.6 برابر قوی تر از سنگ های طبیعی است، ادامه داد: دوام سنگ های تولیدی در این کارخانه به دلیل انجام عملیات خاک زدایی از آنها است.

وی با اشاره به 300 سال گارانتی رنگ و سایش این محصولات، ادامه داد: نور، گرما و سرما در کیفیت محصولات تولیدی در این شرکت تاثیری ندارد.

تولید اولین سنگ بدون "ساب" در دنیا در لرستان

عضو هیئت مدیره شرکت سنگ های صنعتی زیگورات خرم آباد ادامه داد: محصولات تولیدی در این کارخانه تحت سخت ترین آزمایش ها در کشورهای اروپایی قرار گرفته است.

ولی نیا با بیان اینکه در هر شیفت 6 ساعته کاری 9 هزار قطعه سنگ در این واحد صنعتی تولید می شود، ادامه داد: توانایی افزایش تولید محصولات این شرکت در دو شیفت کای به 20 هزار قطعه نیز وجود دارد.

وی به محصولات جدید تولید شده در این کارخانه اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در دنیا ما سنگی را تولید کردیم که نیاز به "ساب" ندارد.

تولید بادوام ترین سنگ دنیا از آشغال سنگ!

عضو هیئت مدیره شرکت سنگ های صنعتی زیگورات خرم آباد به نکته جالبی در تولید این سنگ های بادوام و زیبا اشاره و عنوان کرد: این سنگ ها از ضایعات سنگبری ها و به نوعی از آشغال سنگ واحدهای سنگبری تولید می شود.

ولی نیا ادامه داد: به طور متوسط در این کارخانه 30 تا 40 تن در روز از ضایعات سنگبری ها تبدیل به بهترین محصول صنعتی می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر محصول تولیدی این کارخانه به بازار همه استانهای کشور ارسال می شود، عنوان کرد: این آمادگی را داریم که با انعقاد تفاهم نامه با تجار عراقی زمینه صدور تولیدات این شرکت به بازارهای عراق را فراهم کنیم.

مقصد بعدی بازدید بازرگانان عراقی شرکت سنگ "آرا سنگ" خرم آباد به عنوان یکی از صادر کنندگان نمونه سنگ استان لرستان است.

بازدید از بزرگترین کارخانه سنگ در ایران

مدیر عامل شرکت سنگ آرا سنگ خرم آباد در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به طور متوسط روزانه دو هزار و 500 متر سنگ در این کارخانه بزرگ تولید می شود.

امید علی کرمی عالم ادامه داد: این در حالیست که به طور متوسط سالانه 700 هزار متر سنگ در دو شیفت کاری در این کارخانه تولید می شود.

وی با اشاره به صادرات محصول تولیدی در این کارخانه به جای جای دنیا، یادآور شد: کشورهای اروپای غربی، روسیه، آمریکا، کشورهای حوزه مدیترانه، مالزی و کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله بازارهای مقصد محصول تولیدی در این کارخانه است.

مدیر عامل شرکت سنگ آرا سنگ خرم آباد با اشاره به تولید انواع سنگ های گرانیت، تراورتن و مرمریت در این کارخانه، یادآور شد: محصولات تولیدی در این کارخانه تحت آخرین استاندارد های اروپا در حال تولید است.

کرمی عالم با اشاره به در دست ساخت بودن کارخانه جدید زیرمجموعه این شرکت، ادامه داد: با بهره برداری از کارخانه جدید ظرفیت تولید در این شرکت به یک میلیون و 400 هزار متر می رسد.

وی با بیان اینکه این کارخانه در قالب یک مجتمع تولیدی مشغول به فعالیت است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر شرکت سنگ آرا سنگ خرم آباد یکی از بزرگترین کارخانه های ایران در این حوزه محسوب می شود.

تولیدات سنگ لرستان 3 درصد تولیدات جهانی

استان لرستان با توجه به منابع غنی سنگ به خصوص سنگهای تزئینی و نما در منطقه، اغلب در زمینه سرمایه‌گذاری در راستای فرآوری انواع سنگهای تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است.

بیشتر معادن استان لرستان به سنگهای نما و تزئینی اختصاص دارد به طوری که با داشتن حدود یک چهارم ذخایر سنگهای تزئینی کشور حائز رتبه اول در این زمینه است.

تولیدات سنگ لرستان 22 درصد تولیدات کشور و سه درصد تولید جهانی است. از انواع معادن این استان می توان به سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ چینی، فروسیلیس، فلدسپات، تالک، نمک و سنگ لاشه پالون اشاره کرد.

هم اکنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه حدود سه میلیون تن انواع سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان استخراج می شود که بخشی از آن در استان، بخشی در بازارهای داخلی و حدود 200 هزار تن آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرق مصرف می شود.

به هر حال به نظر می رسد استقبال تجار و بازرگانان عراقی از محصولات تولیدی بادوام و زیبای سنگ لرستان خود حکایت از ظرفیت بی نظیری در این حوزه برای جهانی شدن این صنعت استان لرستان دارد که توسعه آن نیازمند توجه بیش از پیش به این حوزه است.

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گزارش: صدیقه حسینی