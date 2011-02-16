به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پس از پیروزی برابر مس کرمان، در دو هفته اخیر برابر سایپا و سپاهان شکست خورد تا موقعیتش در صدر جدول ردهبندی لیگ برتر متزلزل شود. منصور ابراهیم زاده پس از این دو باخت در گفتگو با مهر به مسائلی از جمله خط دادن به تماشاگران، حاشیهسازی، مشکلات مالی و مسائل دیگری اشاره کرد که در این ناکامیها نقش داشته است، صحبتهایی که مشروح آن را در زیر میخوانید:
* خبرگزاری مهر: شکست در شهرآورد اصفهان نتیجه قابل قبولی برای تیم ذوب آهن نبود؟
- ابراهیم زاده: شاید در این مسابقه شکست خوردیم اما توانستیم بازی با کیفیتی را ارائه و فوتبال خوبی را به نمایش بگذاریم. البته با توجه به غیبت علی احمدی، برنامه تیم سپاهان بیشتر استفاده از ارسال های بلند بود و روی همین ارسالها هم به یک ضربه پنالتی دست یافتند. گرچه پیش از این پنالتی، ضربه زیبای خلعتبری را حاج صفی از روی خط دروازه بیرون کشید.
* با این شرایط پس انتظار باخت در این دیدار را نداشتید؟
- ما در این بازی حتی زمانی که گل خوردیم بر روند حرکتی بازی مسلط بودیم اما طبیعی بود تیم سپاهان با توجه به بازیکنان باتجربه ای که دارد پس از گل برتری با ارائه یک بازی بسته و دل بستن به ضد حملات به فکر حفظ پیروزی باشد. البته در این شرایط هم میتوانستیم به گل برسیم ولی شانسهایمان را به راحتی از دست دادیم. در مجموع از این خوشحالم که فوتبال زیبا و قدرتمندی را در این دیدار ارائه کردیم.
* آیا اتفاقات اخیر که در ورزشگاه فولادشهر رخ داده در نتایج اخیر تیم تاثیر منفی داشته است؟
- مجموعهای که با هم کار میکنند هر اتفاق کوچکی میتواند در آن تاثیر داشته و شرایط روحی و روانی بازیکنان را تحت تاثیر قرار دهد. متاسفانه از چند هفته گذشته اتفاقاتی در ورزشگاه فولادشهر رخ میدهد که عکس العمل بازیکنی مانند خلعتبری را در مورد این اتفاقات در رسانهها دیده و خواندهاید. به نظر میرسد بعضیها به شکلی خاص قصد ایجاد دو دستگی در تیم را دارند.
* مسائلی که باعث ناراحتی شما پس از بازی با سایپا شد...
- این مسائل از بازی با مس که شاهد دو دستگی در بین تماشاگران بود، آغاز شد. در بازی با سایپا تعداد کمی از افراد من را هو کردند و باعث شد اعلام کنم به باشگاه میروم و در این خصوص صحبت میکنم تا اگر خطی هست آن را دنبال کنند. با توجه به جایگاه ما در جدول لیگ و نتایج تیم این اتفاقات و توهینها معقول نیست و وقتی ادامهدار باشد و حتی کار به آنجا بکشد که در بازی با سپاهان علیه اصغر دلیلی مدیرعامل باشگاه هم شعارهایی داده شود. در واقع اگر حرمتها شکسته شود، همه باید منتظر چنین اتفاقی علیه خود باشند. این مسائل نشان میدهد خطی در کار است و تاثیرات روحی و روانی آن به تیم ضربه میزند. من به عنوان مربی هم ممکن است انتقال دهنده این مشکلات به بازیکنان باشم به همین دلیل در طول هفته گذشته تلفن همراهم را خاموش کردم تا شاید این مسائل گسترش بیشتری پیدا نکند.
* فکر میکنید هدف این افراد چیست؟
- آنها چند هدف را مد نظر دارند، ابتدا ما موفق نباشیم، سپس باشگاه ناکام شود و در نهایت به فکر منافع خودشان هستند که تمام اینها به سود باشگاه بزرگی مانند ذوب آهن نیست. آنها چند تماشاگر هستند که من و دلیلی کاملا آنها را میشناسیم. اینکه آنها از کجا خط میگیرند و دنبال چه هستند موضوعی است که باید از سوی باشگاه و کارخانه پیگیری و با عوامل آن برخورد شود. اگر ما می خواهیم در مسابقات آینده لیگ و لیگ قهرمانان آسیا نتایج درخشان گذشته را تکرار کنیم باید مواظب بوده و با دقت کارمان را پیش ببریم اگر این مشکلات ادامه داشته باشد قطعا این ذوب آهن است که ضربه خواهد خورد.
* به نظر میرسد هدف این افراد بیشتر زیر سوال بردن عملکرد مثبت مدیریت باشگاه است؟
- مدیریت باشگاه، زحمت و تلاشهای بسیاری کشیده است تا نه تنها تیم فوتبال ما بلکه در رشتههای دیگر هم امروز ذوب آهن در ایران، آسیا و جهان نتایج قابل قبولی را کسب کرده است. نباید این هدفها را زیر سئوال برد و شادابی را از باشگاه و تیمهای مختلف آن گرفت. همه باید کمک کنند و دست در دست هم باشگاه را به سوی موفقیت پیش ببرد.
* این اتفاقات بحث اختلاف بین مدیران باشگاه و کارخانه را نمایانتر کرده است، این مسئله را قبول دارید؟
- من نباید در مورد بخش مدیریتی باشگاه حرف بزنم اما تنها به این مسئله مهم اشاره میکنم که هر باشگاهی به با تکیه بر بحث اقتصادی و مالی اش زنده است که اگر این بخش نتواند خوب کار کند تمام فعالیتهای باشگاه تحت تاثیر قرار گرفته و حتی ممکن است یک باشگاه موفق به سوی ناکامی پیش برود. امروز در باشگاه ما بازیکنان به حرمت، قدمت باشگاه و احترامی که برای مدیران آن قائلند خیلی چیزها را رعایت میکنند اما نمیتوان به تاثیرات منفی این مشکلات در نتیجهگیری تیمها به راحتی گذشت. در این روزها باید به صورت کامل حمایتهای مالی از باشگاه صورت گیرد تا زنده بودن و موفقیت آن به خطر نیفتد.
* آیا مشکلات مالی میتواند بیش از این برای باشگاه ذوب آهن خصوصا تیم فوتبال آن مشکل ایجاد کند؟
- بحث نظم در باشگاه باعث موفقیت میشود، خصوصا نظم در پرداختها. ما در گذشته پرداخت حقوق و پاداش بازیکنان را با نظم خاصی پیگیری میکردیم اما امروز بعد از اینکه استقلال را در تهران و مس را با آن همه حاشیه ها شکست میدهیم و پاداشی به بازیکنان نمیرسد خیلی از مسائل اتفاق خواهد افتاد. بازیکنان ما حدود 5 ماه است هیچ حقوقی نگرفتهاند اما هیچ کدام آنها در این خصوص صحبتی نکردهاند که این به خاطر حفظ حرمت و قداست باشگاه و ارتباط خوب و مطلوبی است که مدیریت باشگاه با بازیکنان برقرار کرده و تلاش میکنند تا با تامین منابع مالی به تعهدات خود عمل کنند، بوده است.
* در این شرایط امیدوار به حل این مشکلات هستید؟
- قطعا اگر مدیران باشگاه حمایت نشوند، خود به خود کار لنگ شده و در نهایت این مشکل نه تنها به نفع باشگاه نبوده بلکه برای ورزش ایران هم ضررهایی را در پی دارد. واقعیت این است امروز ذوب آهن در فوتبال و رشتههای دیگر به نتایج خوبی دست یافته و در ردههای بالای مسابقات داخلی و بین المللی قرار دارد و اگر حمایت نشود ممکن است از آن بالا به پایین بازگردد.
* در این خصوص آیا با براتی مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اصفهان هم صحبت کردهاید؟
- من به خود براتی هم گفتم بازیکنان تیم و باشگاه برای نتیجهگیری خوب نیاز به حمایت مالی مطلوب دارند. دیروز و امروز تنها اسپانسر و حمایت کننده مالی باشگاه کارخانه ذوب آهن است و همه به این امید هستیم که مدیریت کارخانه، باشگاه را بصورت کامل و در حد نام ورزش ذوب آهن که در حال حاضر یکی از افتخارات پرفروغ ایران است، بصورت کامل حمایت کند.
* خواسته شما از مسئولان در این شرایط سخت و حساس چیست؟
- وقتی من و دلیلی مدیرعامل باشگاه برای جذب بازیکن به توافق میرسیم و یا اینکه بهتر بگویم وقتی مدیر باشگاه به برنامههای من اعتماد میکند و در نهایت باعث میشود ما نتایج خوبی را کسب کنیم این یعنی کار اصولی صورت گرفته اما وقتی نمیتوانیم بازیکن بگیریم من هم مجبورم برای کمک به باشگاه از خواستههایم چشم پوشی کنم. اگر میخواهیم مانند سال گذشته در لیگ قهرمانان آسیا نتیجه بگیریم نیاز به حمایت مالی که عمدهترین مسئله برای پیشرفت تیمهای باشگاهی است، داریم. البته این حمایت باید در تمام تیمهای باشگاه صورت گیرد زیرا امروز میبینیم تیم بسکتبال ذوب آهن هم در مسابقات غرب آسیا در بازی رفت تیم قدرتمند لبنانی را شکست میدهد و حتی میتواند در بازی برگشت هم برابر این تیم نتیجه بگیرد اما اگر مسائل روحی و روانی حل نشود این افتخارات را از دست می دهیم.
* قبول دارید امروز ذوب آهن در شرایط بحرانی قرار گرفته است؟
- ما تلاش میکنیم از این بحرانی که بعضیها میگویند در آن قرار داریم و ما چنین اعتقادی نداریم، خارج شویم. در هر رفتنی رسیدنی است ولی برای رسیدن راهی جز رفتن نیست. هر تلاشی ممکن است موفقیت به همراه نداشته باشد اما برای رسیدن به موفقیت تیم باید راهمان را با برنامهریزی مطلوب ادامه دهیم.
* سپاهان در صورت پیروزی برابر صنعت نفت آبادان در دیدار معوقه صدرنشین خواهد شد و این یعنی از دست دادن جایگاهی که هفتهها آن را در اختیار داشتید؟
- قطعا تا زمان برگزاری دیدار عقب افتاده سپاهان بازیهای دیگری نیز برگزار میشود که ما امیدواریم در این مسابقات امتیازات لازم را کسب کنیم و بار دیگر اختلاف خود را با تیم های پایینترمان بیشتر کنیم.
* و دیدار با صنعت نفت میتواند پایان روزهای بحرانی ذوب آهن باشد؟
- صنعت نفت تیم بسیار خوب و فنی است که بازیکنان باتجربه ای را در اختیار دارد. اگر اعتقادمان این است که باید صدر جدول را حفظ و راهمان را با موفقیت ادامه دهیم تا به قهرمانی برسیم، باید خودمان را جمع و جور و با قدرت در این دیدار به میدان برویم و با کسب 3 امتیاز کامل آن به وضعیتمان سروسامان دهیم.
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