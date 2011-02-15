پیش‌ فروش بلیط قطار در راه آهن شرق آغاز شد

محمد پورفخری بهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر در طبس با اشاره به آغاز پیش فروش بلیط های قطار محور راه آهن شرق برای ایام تعطیلات نوروز اظهار داشت: پیش فروش بلیط قطارهای محلی طبس شامل طبس - تهران، طبس - مشهد، خواف - تهران و خواف مشهد و برعکس از ساعت هفت صبح امروز (سهشنبه) آغاز شده و تا ساعت 13 ادامه خواهد یافت.
وی از افرادی که قصد مسافرت با قطار در محور راه آهن شرق در ایام تعطیلات عید نوروز را دارند، خواست تا همین امروز و در فرصت تعیین شده، نسبت به تهیه بلیط اقدام کنند.
پورفخری افزود: به احتمال زیاد پس از مهلت تعیین شده، امکان تهیه بلیط قطار برای ایام تعطیلات نوروز وجود نخواهد داشت و مردم برای این کار با مشکلاتی مواجه خواهند شد.
مدیرکل راه آهن شرق ادامه داد: متقاضیان برای تهیه بلیط قطار می توانند به باجه های فروش بلیط در سطح شهرهای طبس و تربت حیدریه یا به باجه های مربوطه در ایستگاه راه آهن طبس و تربت حیدریه همچنین به باجه های فروش بلیط قطار در سراسر کشور مراجعه کنند.
نظر شما