محمود اکرامیفر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اولویتهای کاری این معاونت افزود: سمت بنده در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برنامه ریزی نیست و تنها پیشنهاد دهنده هستم و باید بتوانیم پیشنهادهای ارائه شده را توجیه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کنیم.
وی با اشاره به اینکه ارزشگذاری صفحات رسانهها نخستین اولویت کاری این معاونت است، اظهارکرد: از این پس به جز برگزاری جشنواره سراسری مطبوعات یک تیم برای برگزاری جشنواره فصلی تشکیل میشود و صفحات روزنامهها و خبرگزاریها را ارزشگذاری فصلی میکند.
این مقام مسئول بیان کرد: در این طرح لازم نیست فرد یا رسانه برای ارسال آثار اقدام کند بلکه یک تیم کارشناسی هر روز رسانهها و مطبوعات را رصد و بهترین عنوانهای مطالب را استخراج میکنند و بر اساس آن در انتهای فصل برای انتخاب برترینها تصمیمگیری میشود.
وی با اشاره به اینکه در انتخاب برترین صفحات رسانهها باید توجیه درستی ارائه شود، ادامه داد: یک آییننامه براساس این طرح در حال نگارش است که براساس آن انتخاب برترینها انجام خواهد شد.
اکرامیفر اضافه کرد: هماکنون در حال برنامهریزی برای چگونگی اجرای این طرح هستیم تا بتوانیم معایب و محاسن آن را مشخص و به زودی اجرایی کنیم.
وی همچنین از حضور استادان روزنامهنگاری در این معاونت خبر داد و گفت: از این پس سعی میشود از کسانی برای انتخاب آثار استفاده شود که در روزنامهنگاری بسیار معروف و شناخته شده هستند.
مشاور معاون مطبوعاتی ارشاد در ادامه از تقویت صفحات فرهنگی در روزنامههای کثیر الانتشار و خبرگزاریها خبر داد و گفت: "بشنو از نی" روزنامه اطلاعات در زمانی بی بدیل بود اما در حال حاضر رسانهها هم صفحه ادبی دارند هم ندارند.
این شاعر افزود: متاسفانه صفحات ادبیات تحت تاثیر صفحات دیگر رسانهها قرار میگیرد و برای مخاطبان کارایی ندارد و میخواهیم راهکاری برای تقویت و حمایت از این صفحات پیدا کنیم.
اکرامیفر ادامه داد: در حاب حاضر یک تیم کارشناسی در حال شناسایی صفحات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روزنامهها و خبرگزاریها هستیم تا بتوانیم برای آنها فرصتشناسی و آسیب شناسی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه باید راهکاری برای ارتقای صفحات مختلف به ویژه صفحات فرهنگی پیدا کنیم، گفت: به جای هشدار بهتر است با رسانه تعامل کنیم.
اکرامیفر درباره برنامه برای رفع توقیف روزنامهها گفت: این مسئله در حیطه وظایف معاونت است و هنوز در این زمینه پیشنهادی ارائه نکردم اما برای ارتقا وضع موجود فکرهایی داریم.
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