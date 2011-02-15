شبهات دینی را باید با ادبیات امروزی پاسخ دهیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست، شامگاه دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اولین سفر علمی استادان حوزه به سوریه و لبنان اضافه کرد: در دیداری که با جرج جرداق مسیحی داشتیم او از یک شبهه سخن گفت که نمیتوانست برای خود هضم کند؛ بیان این شبهه نشان میدهد که ما باید شبهات را با ادبیات روز مطرح و پاسخ دهیم تا حتی کسانی مانند ایشان گرفتار آن نشوند.
اسلام؛ دین جامع و جاودان
وی با اشاره به مفید بودن این گونه سفرها ابرازداشت: ما عقیده داریم اسلام دینی جامع، کامل و جاودان است به همین دلیل باید معارف این دین که در تشیع کاملترین وجه را به خود گرفته است برای مردم دنیا تبیین کنیم.
این استاد بر جسته حوزه علمیه قم تصریح کرد: سفرهای علمی و مراودات این گونهای یکی از راههایی است که زمینه را برای تبیین معارف اهل بیت (ع) ایجاد میکند و ضرورت آن امروز با توجه به حوادث کشورهای اسلامی بیش از گذشته احساس میشود.
وی اضافه کرد: انقلابهایی در مصر و تونس رخ داد و مردم موفق شدند اما این سئوال در برابر همه آنها وجود دارد که حالا باید چکار کنند و این خلا به خوبی قابل مشاهده است و باید بتوانیم با تبیین معارف اهل بیت (ع) به این نیازها پاسخ دهیم.
علیدوست داشت: اگر بتوانیم اسلام را نه تنها برای کشورهای اسلامی بلکه برای کشورهای دیگر آمریکایی و اروپایی بازگو کنیم این سفرها میتواند زمینه مناسبی برای این کار باشد.
فضلای حوزه نیازمند دید جهانی
وی داشتن دید جهانی برای یک متفکر را لازم دانست و خاطر نشان کرد: سفرهای علمی سبب میشود تا دید جهانی فضلای حوزه تقویت شود و این دید میتواند تاثیر زیادی در ارای حتی فقهی آنها داشته باشد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم وجود قابلیتهای زیاد در حوزههای دیگر کشورها مانند الازهر را از دیگر دلایل وجوب سفرهای علمی حوزهای برشمرد.
برنامه معینی برای تقریب وجود ندارد
علیدوست با اشاره به هفته تقریب تاکیدکرد: متاسفانه حتی در میان کسانی که تقریب را قبول دارند برنامه معینی برای تقریب وجود ندارد و آغاز و انجام آن مشخص نیست و برخی تصور میکنند تقریب یکی کردن مسئله عظیم ولایت با برخی فروعات مانند اختلاف در وضو گرفتن است.
وی ادامه داد: مردم کشورهای مسلمان و اندیشمندان آنها به انقلاب اسلامی علاقهمند هستند و جزئیات کشور و حوادثی مانند ترور شهید شهریاری را دنبال میکنند و ایران هستهای را اسلام هستهای میدانند.
قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: شبهات دینی را باید با ادبیات جدید و امروزی مطرح و به آنها پاسخ دهیم تا ذهن و افکار حتی اندیشمندان گرفتار این شبهات نشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست، شامگاه دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اولین سفر علمی استادان حوزه به سوریه و لبنان اضافه کرد: در دیداری که با جرج جرداق مسیحی داشتیم او از یک شبهه سخن گفت که نمیتوانست برای خود هضم کند؛ بیان این شبهه نشان میدهد که ما باید شبهات را با ادبیات روز مطرح و پاسخ دهیم تا حتی کسانی مانند ایشان گرفتار آن نشوند.
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