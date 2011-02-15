شرایط بومی برای اجرای طرح جامع فرش در ایلام فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح سه شنبه در جلسه کمیته فرش استان که با حضور مشاور رئیس مرکز ملی فرش ایران در محل دفتر وی برگزار شد، گفت: شرایط بومی منطقه برای اجرای طرح جامع فرش در استان منحصر بفرد است .

وی اظهار داشت: یکی از محورهایی که مورد تأکید ریاست محترم جمهور قرار داشته این است که توسعه استان باید با استفاده از توانمندیها و بسترهای مناسب خود منطقه باشد .

وی افزود: با عنایت به اینکه کشاورزی و دامپروری در استان از پنانسیل بالایی برخوردار است طبیعی است هر آنچه صنایع متصل به این دو حوزه مولد و اثر گذار داشته باشیم، آن صنایع پایدارتر است.

اعلایی تصریح کرد: صنعت قالی بافی می تواند، یک صنعت تکمیلی برای حوزه دامپروری ما باشد .

نماینده عالی دولت در استان با بیان این که اگر زنجیره فرش را به گونه ای تعریف کنیم که صنایع کوچک در اقصی نقاط منطقه پا بگیرد، گفت: اگر کشاورز خودش پشم را بچیند و تبدیل به نخ نماید و رنگ آمیزی نیز کند، طبیعی است برای تولید قالی، همواره دامپروری را بصورت پایدار و همیشگی دنبال می کند .

اعلایی با اعلام این موضوع که برای اجراء طرح جامع فرش در استان، نقشه راه داریم، ادامه داد: با توجه به اینکه ایلام با وجود مرز، دریچه ورود به جهان عرب و حوزه بین الملل است و از سوئی زندگی عشایری نیز در منطقه استقرار دارد می توان از این دو مؤلفه و ظرفیت برای توسعه این بخش نهایت استفاده را برد .

وی با ابراز این مطلب که نباید در آثار هنری، صنعت پر اعتبار و دارای سابقه فرش، تحقیر شود، خاطر نشان ساخت: باید با سازوکارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی این مهم بنا به اهمیت آن ارزش گذاری شود .

این مقام مسئول تأکید کرد: جلسات کمیته فرش استان، باید درمناطق و روستاهایی برگزار شود که صنعت قالی بافی در آن جاها برجسته است .

وی در ادامه خواستار ایجاد ایستگاه های چند منظوره، فرهنگی، صنعتی و آموزشی برای توسعه این صنعت در استان شد .

وی گفت: در این ایستگاه های چند منظوره می توان به نوعی کار کرد که هم فعالیت بازرگانی و هم شرایط عرضه این محصول وجود داشته باشند .

استاندار ایلام از متولیان مرکز جامع مدیریت اشتغال و سرمایه گذاری استان نیز خواست: با ایجاد سازوکارهای مناسب، جویندگان حرفه آموزی در حوزه قالی بافی را تحت آموزش گارگاهی قرار دهند .