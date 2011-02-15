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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۴۲

افتتاح 233 طرح صنعتی در دومین جشنواره صنعت و معدن

233 طرح بزرگ و کوچک صنعتی و معدنی استان فارس با بیش از 7 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در نیمه اول اسفند امسال در قالب جشنواره صنعت و معدن به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد برگزاری جشنواره صنعت و معدن با بیان اینکه دومین جشنواره صنعت و معدن در استان فارس برگزار می شود، افزود: از این میزان سرمایه گذاری 610 میلیارد تومان ایجادی و 102 میلیارد تومان توسعه ای است.

حسین ترابی به تنوع طرحهای آماده افتتاح در استان فارس اشاره کرد و اظهارداشت: طرح سیمان لامرد با 184میلیارد تومان سرمایه گذاری ، ایران خودرو فارس با 60میلیارد تومان سرمایه گذاری ، کارخانه در بطری سازی با 91 میلیارد تومان ، کارخانه سرم سازی با 41 میلیارد تومان سرمایه گذاری و یک کارخانه کارتن سازی با 36 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از عمده ترین طرحهای این استان به حساب می آید.
 
وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره صنعت و معدن باعث ارتقا خودباوری در عرصه صنعت و معدن کشور می شود، تصریح کرد: برگزاری جشنواره صنعت و معدن در هر استان مانور توانمندی آن استان است و انگیزشهای مضاعف در عرصه صنعت و معدن استانها ایجاد می کند.

 
کد مطلب 1254123

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