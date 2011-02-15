بازار دستمال کاغذی های تقلبی در مشهد داغ است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این محصول اغلب توسط کودکان خیابانی و دست فروش ها در چهارراه ها و معابر مشهد، در قالب بسته های سه تایی به قیمت 10 هزار ریال عرضه می شود.

دراین باره یکی از تولید کنندگان دستمال کاغذی به خبرنگار مهر در مشهد، گفت: مصرف این دستمال ها، علاوه بر مشکلات بهداشتی، مقرون به صرفه نیست.

مجتبی هاشمیان افزود: در بیشتر این دستمال های تقلبی، شاهد کم فروشی نیز هستیم، بطوریکه مصرف کننده خیلی سریع با بسته های خالی، مواجه می شود.

وی با بیان این که یکی از محصولاتی که طی دهه های اخیر مورد مصرف فراوان خانواده ها قرار گرفته، دستمال کاغذی است، ادامه داد: دستمال کاغذی به لحاظ یک بار مصرف بودن و در نتیجه رعایت بهداشت و قیمت ارزان، طرفداران زیادی دارد.

وی تصریح کرد: در این راستا، کارخانه های زیادی برای تولید این محصول در سراسر کشور فعالیت دارند، اما برخی خانواده ها، بدون اطلاع از ویژگی و کیفیت محصولات بهداشتی و دستمال کاغذی، اقدام به خرید می کنند.

وی افزود: زیان و هزینه های کالاهای غیربهداشتی و تولیدات غیرمجاز داخلی، به قیمت سلامتی مردم تمام خواهد شد.

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تولید، عرضه و فروش هر نوع دستمال کاغذی، بدون برچسب اداره بهداشت را ممنوع و غیرمجاز اعلام کرده است، اما دستگاههای ناظر به این مشکل بی توجه اند.