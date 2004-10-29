تيم كشتي سنگ آهن بافق صاحب اولين پيروزي شد

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم آهن بافق كه درخانه خود ميزبان تيم آدنيس خراسان بود توانست با نتيجه 19 بر 14و با 5 پيروزي در مقابل 3 شكست تيم آدنيس را شكست دهد.

تيم آهن بافق عليرضا دراختيارداشتن كشتي گيران مطرحي چون بابك نورزاد، مهدي صادق نژاد، جلال لطيفي، سامان مرادي، اصغر اردوخاني، بابك خورشيدي و ... درهفته هاي گذشته ليگ نتوانسته بود به پيروزي مقابل حريفان دست يابد.

نتيجه ديداردوتيم آهن بافق وآدنيس خراسان به شرح زيررقم خورد:

50 كيلوگرم: عباس شاپوري 5 برنده - سهيل منتظري 5

55 كيلوگرم: بابك خورشيدي 5- احمد اعظمي يك

60 كيلوگرم: شهرام اميد يك - علي خالق زاده 3

66 كيلوگرم: اصغر اردوخاني باضربه فني همت مسلمي ازآدنيس را شكست داد

74 كيلوگرم: جلال لطيفي 3- رضا رمضانزاده 9

84 كيلوگرم: سامان مرداني 2- مصطفي عليزاده 3

96 كيلوگرم: احسان نعمتي 3- رضا براتي يك

120 كيلوگرم: سعيد اكرم خاني 6- امين رشيد لمير يك