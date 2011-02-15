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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰:۱۶

کارمندانی که اطلاعات خود را ثبت نکنند حقوق نمی گیرند

کارمندانی که اطلاعات خود را ثبت نکنند حقوق نمی گیرند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان گفت: تا پایان بهمن تمامی کارکنان دولت باید اطلاعات خود را در سایت کارکنان ایران ثبت کنند و بر اساس همین آمار حقوق می گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس، پرویز سالاری در کارگروه تحول اداری استان با اشاره به اهمیت ثبت هر چه زودتر اطلاعات کارمندان اظهار داشت: تنها کارمندانی حقوق دریافت می کنند که تا پایان بهمن ماه اطلاعاتشان در سایت کارکنان ایران ثبت شده باشد.

وی تاکید کرد: تمامی مدیران در بحث ثبت اطلاعات دستگاه های ذیربط و پرسنل خود را مطلع کنند و کارگزینیها کار خود را به موقع انجام دهند تا حق فردی ضایع نگردد.

وی دسترسی آسان به اطلاعات کارکنان و تجزیه تحلیل آنها بر همین اساس را از مهمترین اهداف راه اندازی این طرح عنوان کرد و گفت: یکی از طرح هایی که در راستای عدالت اجتماعی اجرا می شود همین طرح ساماندهی نیروهای انسانی است.

سالاری در ادامه به طرح دور کاری اشاره کرد و بیان داشت: امیدواریم حداقل 20 در صد پرسنل و 20 در صد امورات دستگاه ها به صورت دورکاری انجام شود تا گامی به سوی بهره وری بیشتر و مصرف انرژی کمتر برداشته باشیم.

وی اضافه کرد: در این طرح پنج درصد حقوق و مزایای کارمند دورکار بر طبق ماده 76 قانون خدمات کشوری بابت هزینه های سرمایشی گرمایشی به شخص پرداخت می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان همچنین توسعه دولت الکترونیک را از الزامالت دانست و ابراز داشت: توسعه دولت الکترونیک و خداحافظی با کاغذ سخت است امام باید به هرنحو این سختی را پشت سر گذاشته و خود را با دنیای رسانه ای امروز همگام کنیم.

کد مطلب 1254141

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