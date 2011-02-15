مشکلات سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج/ اختصاص 50 ماده به کسب و کار

بهروز علیشیری در گفتگو با مهر در خصوص مشکلات سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج در داخل کشور گفت: ایرانیان خارج از کشور که قصد سرمایه گذاری دارند به چند طیف دسته بندی می شوند، برخی از آنها پروژه هایی دارند که با مشکلاتی برای اجرای آن مواجه هستند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مشکلات این سرمایه گذاران متنوع است، افزود: مشکلات سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج به سازمان سرمایه گذاری ارتباط پیدا می کند و همان مشکلاتی که برای سرمایه گذاران خارجی وجود دارد برای این افراد نیز مطرح است.

اختصاص 50 ماده بودجه 90 به کسب و کار

وی در مورد وظایف سازمان سرمایه گذاری در بودجه سال 90 اظهارداشت: بیش از 50 ماده در قانون بودجه سال آینده مستقیما به موضوع کسب و کار ارتباط پیدا می کند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بر رفع مشکلات و موانع بهبود فضای کسب و کار در کشور تاکید کرد و افزود: حتی گنجاندن 50 ماده قانونی هم برای بهبود فضای کسب و کار کفایت نمی کند و باید کارهای اساسی در این زمینه صورت گیرد.

علیشیری با بیان اینکه ساختار سازمان سرمایه گذاری باید متناسب با ظرفیتهای جدید تغییر کند، عنوان کرد: ساختار سازمان باید تجهیز و تقویت شده و جایگاه آن بهبود پیدا کند تا بتواند اهداف و ارقام مورد نظر در سرمایه گذاری ها را محقق کند.