انتقاد از بی توجهی ها به حوزه نفت و گاز در فارس

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد رضا دستغیب صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: استان فارس در حوزه نفت و گاز با دارا بودن مخازن و میادین گازی مختلف در انتقال نفت و گاز به نقاط مختلف کشور و مناطق شمالی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: بدون تردید توجه به حوزه های نفت و گاز و نگاه به این موضوع به عنوان بسته بزرگ اقتصادی می تواند در شکوفایی و رونق اقتصادی و افزایش اشتغال موثر باشد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: تاکنون وعده ها و مصوبه های زیادی در حوزه نفت و گاز در این استان داریم و سوال من این است که چرا وزارت نفت و شرکت ملی گاز به تعهدات خود پایبند نیست تا کی باید مردم این دیار تاوان زیاده خواهی ها و انحصارهای اقتصادی را بدهند.

وی ادامه داد: ضرورت تشکیل جلسه ای ویژه با حضور نمایندگان استان و مدیران ارشد وزارتخانه ها و فعالان بخش خصوصی و متخصصین و صاحب نظران بیش از پیش احساس می شود.

دستغیب تاکید کرد: باید دانشگاه های شیراز از یک سو و دستگاه های اجرایی مرتبط دولت با برگزاری نشستهای تخصصی در جهت احقاق حقوق مردم این خطه پهناور گام بردارند.

این نماینده شیراز اضافه کرد: در همین اساس با پیگیریهای خاص به طور جدی و در مرحله جدید به این حوزه ورود خواهیم کرد، سالهاست که حرفهای زیادی زده می شود اما کم کاریها و تعللهای زیادی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: همه نمایندگان نقاط مختلف کشور و مدیران باید بدانند فعال شدن فارس در حوزه نفت و گاز جای هیچ فردی را تنگ نخواهد کرد و آنچنان ظرفیتی به وجود می آورد که همه کشور از آن بهره مند می شوند.