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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۱

کشاورز به مهر خبر داد:

"جادوگر جمع ما" به ارشاد می‌رود

"جادوگر جمع ما" به ارشاد می‌رود

محمد کشاورز گفت: کتاب "جادوگر جمع ما" که چند ماه پیش قرار بود برای اخذ مجوز به وزارت ارشاد ارسال شود، پس از اعمال تغییراتی برای کسب مجوز انتشار توسط نشر چشمه به ارشاد ارسال می‌شود.

محمد کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه داستان "جادوگر جمع ما" که ژانرهای مختلفی را در بر می‌گیرد، با صلاح‌دید ناشر قبل از ارسال به ارشاد برای اخذ مجوز چاپ مورد تغییر و تحولاتی قرار گرفت.

این نویسنده گفت: قرار بود این کتاب چند ماه پیش به ارشاد ارسال شود اما با توجه به مذاکراتی که با نشر چشمه داشتم، قرار شد چند داستان از کتاب حذف شده و داستان‌های جدیدی جایگزین شوند. البته این که کتاب تا به حال برای اخذ مجوز به ارشاد ارسال نشده است، خواسته خود من بود چون برای حفظ تعادل داستان‌ها باید بیشتر روی آن‌ها کار می‌کردم.

وی ادامه داد: داستان‌هایی را که برای جایگزینی در نظر گرفته‌ام، پیش از این نوشته‌ام و این‌گونه نیست که بخواهم داستان جدیدی را به مجموعه اضافه کنم. با سرعتی که در حال حاضر روند کار دارد، به نظرم بازبینی نهایی کتاب تا ماه آینده به اتمام رسیده و برای اخذ مجوز چاپ به ارشاد ارسال شود.

نوسنده کتاب" بلبل حلبی" گفت: "جادوگر جمع ما" شامل 11 داستان کوتاه است و داستان‌های این مجموعه در گروه سنی بزرگسال جا می‌گیرد. در این کتاب نیز مانند اثر پیشین من، تقابل سنت و مدرنیته و سرگردانی انسان امروز در قالب ژانرهای مختلف داستانی به تصویر کشیده شده است.

کشاورز در پایان عنوان کرد: در حال حاضر به صورت پراکنده داستان‌های مختلفی می‌نویسم که هنوز برای جمع‌آوری و چاپ آن‌ها به شکل یک مجموعه تصمیمی نگرفته‌ام.

کد مطلب 1254152

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