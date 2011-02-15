شهرستان آبدانان به یک شهر برخوردار تبدیل می شود

علی عزتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: تونل بزرگ کبیرکوه هدیه شیرین نظام جمهوری اسلامی ایران است که به پاس ایثار و شجاعتهای مردم شهید پرور استان ایلام به مردم شهرستان آبدانان اهداء شده است.

وی اظهار داشت: پس از اتمام راههای دسترسی، عملیات اصلی برش بدنه تونل آغاز می شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان ایلام ساخت تونل کبیر کوه را از آرزوها و خواسته های دیرینه مردم این منطقه دانست و گفت: امروز مردم آبدانان در سایه تلاش مسئولان شاهد تحقق و اجرای این طرح بزرگ هستند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کار پروژه گازرسانی به آبدانان توسط قرارگاه سازندگی خاتم، با 20 درصد پیشرفت فیزیکی از خط ششم سراسری از خوزستان در دست اقدام است که بحول قوه الهی، کار احداث شبکه های داخل شهری این شهرستان در سال آینده آغاز می شود.

عزتی با اشاره به اخذ موافقت کمیسیون ماده 32 معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای راه های شهرستان آبدانان گفت: بهسازی مسیر مورموری- دهلران، انجیره - گرازان (آبدانان)،تونل کبیرکوه در ردیف اعتبارات ملی قرار گرفته اند.

این نماینده مجلس همچنین به آغاز عملیات اجرایی کارخانه سیمان زاگرس آبدانان اشاره کرد و افزود: با احداث کارخانه های بزرگ صنعتی اکنون شهرستان آبدانان در حال تبدیل به یک شهر برخوردار است.

نماینده آبدانان با اشاره به دعوت خود از وزرای بهداشت، مسکن و راه برای سفر به شهرستان آبدانان گفت: در این سفرها که به زودی انجام خواهد شد تسریع در احداث بیمارستان 32 تختخوابی آبدانان با حضور وزیر بهداشت، حل مشکلات بافت فرسوده شهرک شهید رجایی آبدانان با حضور وزیر مسکن و مشکلات مربوط به حوزه راه با حضور سرپرست وزارت راه و ترابری بررسی خواهد شد.