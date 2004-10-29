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۸ آبان ۱۳۸۳، ۱۵:۴۷

مديرعامل شركت اتوبوسراني به شهروندان اطمينان داد:

انتقال پايانه ها مشكلي براي ساكنان مناطق جديد ايجاد نخواهد كرد

مديرعامل شركت اتوبوسراني تهران و حومه با اعلام اينكه تدابير لازم درباره انتقال پايانه هاي 1 و 2 اين شركت واقع در خيابان هنگام به دو منطقه سرخه حصار و وفادار (سازمان گوشت ) ، انديشيده شده است ، به شهروندان اطمينان داد انتقال اين پايانه ها مشكلي براي ساكنان اين مناطق ايجاد نمي كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، مهندس مصطفي نوريان با بيان اينكه به نظر مي رسد شهروندان و ساكنان اين مناطق كمي در رويارويي با اين امر عجله كرده اند ، اظهار داشت : پايانه اي كه قرار است به منطقه سرخه حصار منتقل شود ، ساختمان مسكوني در اطرافش نيست  ؛ اما آنچه كه موجب نگراني مردم شده انتقال يكي از پايانه ها به خيابان وفادار( سازمان گوشت) است كه اين امر نيز اصلا مشكلي براي ساكنان منطقه ايجاد نخواهد كرد و شهروندان مطمئن باشند كه تمام جوانب امر و بخصوص مساله سلامت شهروندان در اولويت قرار دارد . 

وي  با رد نگراني هايي كه براي ساكنان مناطق جديد به وجود آمده است ، تصريح كرد : سه طرف اين پايانه آزاد و خالي از ساختمان مسكوني است و فقط يك طرف محدوده داراي ساختمان مسكوني است كه قرار شده با ديوارهاي بلندي ، مشكل آن نيز رفع شود.

 

کد مطلب 125417

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