انتقال پايانه ها مشكلي براي ساكنان مناطق جديد ايجاد نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، مهندس مصطفي نوريان با بيان اينكه به نظر مي رسد شهروندان و ساكنان اين مناطق كمي در رويارويي با اين امر عجله كرده اند ، اظهار داشت : پايانه اي كه قرار است به منطقه سرخه حصار منتقل شود ، ساختمان مسكوني در اطرافش نيست ؛ اما آنچه كه موجب نگراني مردم شده انتقال يكي از پايانه ها به خيابان وفادار( سازمان گوشت) است كه اين امر نيز اصلا مشكلي براي ساكنان منطقه ايجاد نخواهد كرد و شهروندان مطمئن باشند كه تمام جوانب امر و بخصوص مساله سلامت شهروندان در اولويت قرار دارد .

وي با رد نگراني هايي كه براي ساكنان مناطق جديد به وجود آمده است ، تصريح كرد : سه طرف اين پايانه آزاد و خالي از ساختمان مسكوني است و فقط يك طرف محدوده داراي ساختمان مسكوني است كه قرار شده با ديوارهاي بلندي ، مشكل آن نيز رفع شود.