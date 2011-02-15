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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۱۸

سالن ورزشی ویژه معلولان در استان البرز احداث می شود

سالن ورزشی ویژه معلولان در استان البرز احداث می شود

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل تربیت بدنی استان البرز از احداث سالن ورزشی ویژه معلولان در استان البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، علی فیروزگاه با بیان این مطلب در جلسه مشترک هم اندیشی در خصوص برنامه ریزی و بررسی چالشها و مشکلات ورزشی معلولان و جانبازان در اداره کل بهزیستی استان البرز گفت: با توجه به موفقیت های اخیر ورزشکاران معلول و جانباز در بازیهای آسیایی گوانجو و سهم استان البرز با کسب 9 مدال در این مسابقات باید سالن ورزشی ویژه معلولان احداث شود.

وی افزود: سالن ورزشی معلولان باید به گونه ای احداث شود که برای استفاده افراد معلول کاملا مناسب سازی شده باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: اداره کل تربیت بدنی استان البرز آمادگی خود را برای حمایت همه جانبه از ورزش معلولان و جانبازان و اختصاص اعتبارات خاص جهت ارتقاء امکانات ورزشی در این حوزه اعلام می کند.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات متعددی در حوزه ورزش وجود دارد یادآورشد: به واسطه وجود این مشکلات و عدم تناسب  زیرساختها و جمعیت، مسئولان در این استان با چالشهای فراوانی مواجه اند.

سرپرست بهزیستی استان البرز نیز در این نشست ضمن تشریح چالشها و مشکلات پیش روی ورزش معلولان و جانبازان اظهار داشت: موفقیت ورزشکاران معلول در اولین دروه بازی های پارا آسیایی گوانجو باعث اهتزاز پرچم ایران و طنین انداز شدن سرود ملی کشورمان شد که بسیار ارزشمند و قابل تقدیراست.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در حوزه ورزش معلولان مشکلات متعددی وجود دارد که امیدواریم در سایه همکاری و تعامل سایر نهادها و ارگانها بخشی از این مشکلات کاهش یابد.

کد مطلب 1254171

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