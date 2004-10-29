مواضع جبهه پيروان خط امام (ره ) و رهبري در خصوص مسائل مهم داخلي

به گزارش سرويس سياسي مهر ، قرار است دكتر منوچهر متكي نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي و سخنگوي جبهه پيروان خط امام (ره) و رهبري فردا درمصاحبه اي مطبوعاتي به تشريح مواضع اين جبهه درباره انتخابات رياست جمهوري و مسائل مهم داخلي بپردازد .