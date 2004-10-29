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۸ آبان ۱۳۸۳، ۱۵:۵۳

فردا در نشستي مطبوعاتي و با حضور خبرنگاران اعلام مي شود

مواضع جبهه پيروان خط امام (ره ) و رهبري در خصوص مسائل مهم داخلي

در نشست مطبوعاتي و با حضور خبرنگاران مواضع جبهه پيروان خط امام(ره) و رهبري در خصوص مسائل مهم داخلي اعلام خواهد شد .

به گزارش سرويس سياسي مهر ، قرار است دكتر  منوچهر متكي نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي و سخنگوي جبهه پيروان خط امام (ره) و رهبري فردا درمصاحبه اي مطبوعاتي به تشريح مواضع اين جبهه درباره انتخابات رياست جمهوري و مسائل مهم داخلي بپردازد .

 

کد مطلب 125419

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