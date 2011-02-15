فیلم "آن سوی آرزوها" تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم روایت زندگی دختر جوانی است که در دوران دانشجویی با جوانی در دانشگاه آشنا می‌شود و قرار ازدواج می‌گذارند. پدر و مادر دختر اصرار بر ازدواج دخترشان با پسر یکی از اقوام که در ترکیه ساکن است دارند. دختر به اجبار می‌پذیرد، اما به هنگام خروج از کشور متوجه می‌شود که گرفتار باند قاچاق انسان شده است و ...

داود غفاری، تهیه‌کننده "آن سوی آرزوها" زمان پیش‌تولید تله فیلم را بیش از سه ماه بیان کرد و گفت: تصویربرداری این تله فیلم در 70 لوکیشن انجام شده که بخش عمده آن‌ها گمرک بازرگان، ماکو، ارومیه و جلفای آذربایجان شرقی بوده است.

وی زمان این فیلم را 110 دقیقه ذکر کرد و افزود: همه عوامل این فیلم بومی هستند و بازیگران از میان هنرپیشگان شهرستان‌های سنندج، تبریز و ارومیه انتخاب شده‌اند.



در فیلم "آن سوی آرزوها" پروشات سلیمانی، علی مردمی، اکرم محمدی، غلامرضا عزیزی، فاطمه شکری، جمال ذوالقدر، ماهرخ رفیع زاده و پریا کارگر بازی کردند.



عوامل تولید این پروژه عبارتند از نور و تصویر: بیژن رحمتی، صدابردار و صداگذار: مهدی حیدری، دستیاران کارگردان: عبدالله محمدزاده و زهرا حسین خانی، طراح گریم: شهرام ولی پور، طراح صحنه و لباس: امین سیمین مرام، طراح صحنه و لباس، منشی صحنه: ثریا اصغری و آهنگساز: لطیف لاوک لطیف.