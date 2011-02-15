بررسی لایحه بخشودگی جرائم کارفرمایان تامین اجتماعی در هیئت دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله حافظی گفت: براساس این لایحه که بزودی به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم می‌شود، جرائم مربوط به دیرکرد پرداخت حق‌بیمه آن دسته از کارفرمایانی که بدهی معوق مربوط به قبل از پایان شهریورماه سال 89 دارند، بخشیده می‌شود.

وی با بیان اینکه بررسی و ارائه این لایحه نباید منجر به تأخیر کارفرمایان در پرداخت حق‌بیمه شود، افزود: این لایحه مراحل نهایی را طی کرده و بزودی به مجلس شورای‌اسلامی ارائه می شود و ما نیز تأکید داریم که بایستی جرائم مربوط به پیش از شهریورماه سال‌جاری شامل بخشودگی جرائم شود تا اجرای این قانون منجر به رفع مشکلات کارفرمایان و افزایش کار و فعالیت در جامعه شود.

حافظی در ادامه از افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران از 100 میلیارد به 400 میلیارد تومان تا پایان سال‌جاری خبر داد و گفت: این اقدام به منظور ارتقاء جایگاه بانک رفاه کارگران در نظام بانکی کشور و همچنین زمینه‌سازی برای حمایت‌های مناسب‌تر از ذینفعان صندوق تأمین‌اجتماعی انجام می‌شود.

مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی در ادامه نگرش مثبت هیئت امنای صندوق تامین‌اجتماعی برای افزایش حقوق کارکنان را مورد تأکید قرار داد و افزود: با جمع‌بندی که با معاونت توسعه و مدیریت نیروی‌انسانی رئیس‌جمهور انجام شد، ضمن پذیرفتن بعضی از مواضع سازمان در این خصوص، افزایش فوق‌العاده‌های شغل، شاغل، مدیریت و ایثارگری در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد ظرف روزهای آینده ضمن محاسبه بار مالی به هیئت امنا ارجاع شود. همچنین با عنایت به نگرش مثبت هیئت امنا در نظر است که بخشی از افزایش حقوق از طریق توجه به بهره‌وری، براساس شاخصهای عملکردی همکاران صورت پذیرد که در این بخش محدودیتی برای اعمال این افزایش وجود نخواهد داشت و هرچه بهره‌وری در سازمان ارتقاء پیدا کند، میزان دریافتی همکاران نیز بیشتر خواهد بود.