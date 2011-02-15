به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی ناصری صبح سه شنبه در جلسه کمیته فرش استان ایلام گفت: جایگاه فرش ایلام پس از 33 سال از انقلاب اسلامی، الان ویژه دیده می شود و به عرش نشسته است .

وی اظهار داشت: با توجهات و نگاه ویژه استاندار ایلام به صنعت فرش در استان، هم اکنون بافندگان با شور و شوق فراوان به این حرفه، بعنوان شغل اول نگاه می کنند .

وی افزود: امروز تجار معروف کشور و دنیا به دنبال فرش دست باف ایلام هستند .

ناصری ادامه داد: تراکم گره و ظرافت بافت و ریزبافت بودن فرش ایلامی منحصر به فرد است .

وی اضافه کرد: بافندگان فرش دستباف ایلامی با 70 رگ کار می کنند که این کار در شهری مانند تبریز با آن همه قدمت انجام نمی شود .

در ادامه این جلسه الله داد مشاور، رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: ارائه آموزشهای لازم فرش بافی برای توسعه این صنعت لازم و ضروری است .

وی افزود: هر استانی که به قالی بافی توجه ویژه کرده، توانسته اقتصاد روستاهای خود را نیز تأمین کند چرا که اگر سالی همراه با خشکسالی باشد، کشاورزان می توانند از این طریق هزینه های خود را جبران نمایند و روستاها را خالی نمی کنند .

وی اظهار داشت: بهترین گره قالی در کشور را فرش دستباف ایلام دارد .

این مسئول با تأکید بر منزلت اجتماعی یک بافنده، بعنوان هنرمند نیز گفت: تشویق و ایجاد کارگاه های متمرکز قالی بافی در استان می تواند این صنعت را شکوفا تر کند.

در این جلسه همچنین طیب افشارنیا، جانشین مرکز جامع مدیریت اشتغال و سرمایه گذاری استان، آمادگی خود را برای راه اندازی کارگاه های آموزشی برای جویندگان حرفه فرش بافی را اعلام کرد و خواستار ارائه طرحها و برنامه های متولیان این بخش به مرکز شد تا بر اساس آن مشاوره ها و راهکارهای لازم ارائه شود.