کشف علت تیره شدن رنگ زرد در تابلوهای ون گوگ

به گزارش خبرگزاری مهر، از سالیان قبل این مسئله به صورت یک راز باقیمانده بود که چرا رنگ زرد به کار رفته در تابلوهای وینسنت ون گوگ، نابغه هلندی قرن نوزدهم تا این حد تیره و کمرنگ است.

اکنون دانشمندان اروپایی به سرپرستی "کوئن یانسنس" از دانشگاه "آنتورپ" بلژیک با استفاده از تکنیک پرتوهای ایکس بر روی دو بوم نقاشی ون گوگ موفق به کشف این راز شدند.

برای درک اینکه چرا رنگدانه های زرد روشن کروم در نقاشیهای ون گوگ به قهوه ای تیره تغییر رنگ می دهند این دانشمندان برای اولین بار از تابلوهای این نقاش نمونه برداری کردند.

نتایج این تحقیقات نشان داد بعد از اینکه این دو نمونه در معرض یک لامپ اشعه ماوراء بنفش قرار گرفت یکی از آنها یک رنگ قهوه ای چشمگیر را نشان داد.

سپس این دانشمندان این نمونه بوم را در معرض یک دسته پرتو ایکس در ابعاد میکروسکوپی قرار دادند و کشف کردند که این رنگ پریدگی در اثر یک واکنش کاهش شیمیایی کروم از کروم 5 به کروم 3 ایجاد می شود. به ویژه کرومات سرب (PbCrO4) با تشکیل اکسید کروم (Cr2O3 - 2H2O) ناپدید شد.

براساس گزارش نیوساینتیست، این نمونه ها از دو اثر نقاش که در سالهای 1888 و 1887 کشیده بودند و هر دو در موزه آمستردام نگهداری می شوند، گرفته شده بودند.