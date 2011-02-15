تغییر سفیر انگلیس در تهران اگر با نیت اصلاح رویه باشد مورد استقبال است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران امروز سه شنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی که در محل وزارت خارجه برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص جابجایی سفیر انگلیس در تهران و انتصاب وی به سمتی در ناتو، بیان داشت: نکته ای که باید در خصوص تغییر محل ماموریت سفیر انگلیس در تهران به آن اشاره کنم این است که چارچوب روابط کشورها فراتر از ظرفیت یک فرد به عنوان سفیر است.

وی خاطر نشان کرد: البته نقش سفیران را نمی توان نادیده گرفت و اگر یک سفری موفق به برقراری رابطه و تعامل سازنده بین دو دولت نشود در انجام ماموریتش موفق نبوده است.

مهمانپرست تصریح کرد: فکر می کنیم این تغییر و جابجایی اگر صورت بگیرد که مورد تاکید ما نیز بوده این تغییر روش و برخورد اگر با نیت اصلاح سیاست های خصمانه دولت انگلیس است از آن استقبال می کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که دولت انگلیس در راستای اصلاح سیاست های اشتباه در قبال ایران تغییرات گسترده تر اعمال کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این تغییر می تواند شروعی برای اصلاح روند گذشته باشد.

خبرنگار مهر همچنین از مهمانپرست سئوال کرد شیعیان کشور مالزی در این کشور با محدودیت هایی مواجه اند و با مکتب تشیع به عنوان یک مکتب انحرافی در این کشور برخورد می شود و قرار است چهارشنبه دادگاه برخی شیعیان در این کشور برگزار شود که مجازات های سخت برای آنان پیش بینی شده است با توجه به اینکه بیش از 400 میلیون شیعه در جهان زندگی می کنند وزارت امور خارجه چه اقدامی برای رفع اتهامات از مکتب تشیع در مالزی انجام داده است که مهمانپرست در پاسخ گفت: این مسئله که مورد اشاره قرار گرفت را باید در چارچوب مسائل داخلی این کشور دنبال کرد.

مهمانپرست افزود: امیدواریم با درایت و دقت طوری این موضوع مدیریت شود که آسیبی به اتباع این کشور وارد نشود و مردم از حقوق خود برخوردار باشند.

مهمانپرست عنوان کرد: ما این مدیریت و درایت را در کشور دوست و برادر مالزی سراغ داریم.

ادامه دارد...