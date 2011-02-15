مصرف زیاد سیب زمینی برای بیماران دیالیزی مضر است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر طبخی اظهار کرد: بیماران دیالیزی باید بخشی از کالری و انرژی مورد نیاز روزانه خود را از طریق کربوهیدراتهایی چون ماکارونی، نان و برنج دریافت کنند اما باید همواره به خاطر داشته باشند که سیب زمینی حاوی مقادیر فراوانی از پتاسیم است که در مصرف آن نباید زیاده روی کنند چون بیماران مبتلا به نارسایی کلیه (دیالیزی) محدودیت مصرف در پتاسیم دارند.

وی با بیان اینکه غذای هر فرد متشکل از 3 گروه عمده چربیها، پروتئین و کربوهیدراتهاست، گفت: بیماران دیالیزی محدودیتی در مصرف چربیها ندارند اما به علت اختلالاتی که اورمی (افزایش اوره در خون) در متابولیسم چربی ایجاد می کند باید نسبت چربی غیراشباع به چربی اشباع آنان 3 به یک یا حداکثر 2 به یک باشد.

مسئول آموزش پرستاران دیالیز ادامه داد: چربیهای غیراشباع شامل چربیهایی با منابع غیرکلسترولی نظیر چربیهای گیاهی است که افزایش سطح کلسترول خون را سبب نمی شوند.

طبخی گفت: در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه پروتئین به میزان فراوانی در بدن تخریب می شود، از این رو این افراد نسبت به افراد عادی به مقادیر بیشتری پروتئین نیاز دارند به طور مثال 8/0 تا یک گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن که البته این میزان برای مبتلایان به نارسایی کلیه با درمان دیالیز خونی 1 تا 1.2 و برای بیماران با درمان دیالیز صفاقی (شکمی) تا 3/1 گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن توصیه می شود.