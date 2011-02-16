رقابت انسان و هوش مصنوعی/ مسابقه اطلاعات عمومی میان رایانه و انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، آنچه در این مسابقه در نظر قرار می گیرد، یک میلیون دلار به عنوان جایزه برنده نهایی و اعتبار هوش مصنوعی ساخته شده توسط یکی از مشهورترین شرکتهای سازنده رایانه جهان است.

IBM عنوان می کند واتسون نشانه ای از آغاز دورانی جدید از محاسبات رایانه ای است، دورانی که رایانه ها می توانند آنچه انسانها از آنها می پرسند را بیاموزند و درک کنند. این مسابقه یکی از بزرگترین رقابتهایی است که واتسون با آن مواجه خواهد شد زیرا سرعت مسابقه بالا بوده و راهنمایی ها در آن بر اساس مفهوم پنهانی و غیر مستقیم پاسخ نهایی انجام می گیرند، شرایطی که انسانها در کنترل آن نسبت به رایانه ها برتری دارند.

به گفته "راد اسمیت" از مدیران شرکت IBM ابررایانه واتسون باید پاسخ سئوالها را بر اساس اطلاعاتی که در مغزش دارد بیابد، درست مانند انسانها، این ابررایانه می تواند همواره به اینترنت متصل باشد، اما نه در زمان مسابقه زیرا این رایانه باید با استفاده از اطلاعاتی که در درون خود دارد در کمتر از سه ثانیه پاسخ درست را بیابد.

"روتر" و جنینگز" دو رقیب رایانه واتسون

مسابقه Jeopardy مسابقه ای تلویزیونی است که از سال 1964 در تلویزیونهای ایالات متحده پخش می شود و در زمینه اطلاعات عمومی در چهار بخش جغرافیا، سیاست، تاریخ و سرگرمی سئوالاتی را برای شرکت کنندگان مطرح می کند.

فناوری واتسون برای پاسخ دادن بر اساس تجزیه و تحلیل سئوالی است که از وی پرسیده می شود تا بتواند در میان توده ای از اطلاعات جستجو کرده و بر اساس شواهدی که می یابد، بهترین پاسخ را بیابد. گنجایش ذخیره اطلاعات این ابررایانه در حدود 15 ترابایت است، گنجایشی برابر تمامی متون چاپ شده موجود در کتابخانه کنگره آمریکا!

به گفته اسمیت در مغز واتسون در حدود یک میلیون کتاب و 200 میلیون صفحه مقاله ذخیره شده است و میزان انرژی که واتسون برای رقابت با دو حریف خود "روتر" و جنینگز" مصرف خواهد کرد برابر انرژی مورد نیاز یک دانشگاه کوچک خواهد بود.

برنده نهایی این مسابقه یک میلیون دلار، برنده دوم 300 هزار دلار و برنده سوم 200 هزار دلار جایزه دریافت خواهند کرد که دو شرکت کننده حریف واتسون نیمی از جوایز خود و واتسون تمامی جایزه خود را به موسسه های خیره خواهند بخشید.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، این اولین رقابت انسانی رایانه های شرکت IBM نیست، در سال 1997 نیز رایانه Deep Blue این شرکت توانست قهرمان شطرنج "گری کاسپاروف" را شکست دهد.