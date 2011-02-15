نویسنده "به دنبال تفنگ" درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، این نویسنده مصری صاحب تعدادی کتاب مشهور در جهان عرب است که ویژگی بارز آنها پرداخت شفاف شخصیت‌ها و تصویرپردازی منحصر به فرد در داستان‌هایش بود.

عبدالستار محمد خلیف در رمان‌هایش تلاش می‌کرد از رمان‌نویسی کلاسیک به سمت رمان‌نویسی مدرن حرکت کند و در آستانه چاپ کتاب‌هایش توجه محافل ادبی و سیاسی به نظرهای او جلب می‌شد.

کتاب "به دنبال تفنگ" او که در سال 1974 منتشر شد، یکی از معروفترین آثار اوست که جایزه "باشگاه قصه" قاهره و مدال طلای جشنواره ادبی "ادیب یوسف سباعی" را برای او به ارمغان آورد.

از دیگری کتاب‌های عبدالستار محمد خلیف می‌توان به "غریبه در خانه" (1979)، "مسافران" (1981) و "پسران عصر تلخ" (1985) اشاره کرد.