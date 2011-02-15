رسانه های سعودی جرات ندارند حرفی علیه ملک عبدالله بزنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "حافظ المیرازی" از شخصیتهای رسانه ای مصری که در پی ارائه طرحی درباره بررسی پیامدهای انقلاب مصر در عربستان، احتمال کنار گذاشته شدنش از شبکه العربیه به گوش می رسد از این شبکه و شبکه الجزیره تقاضا کرد پوشش خبری اوضاع عربستان و قطر را همچون پوشش اخبار مصر انجام دهند.

المیرازی که علاوه بر سابقه فهالیت چندین ساله در الجزیره هم اکنون در شبکه العربیه مشغول به کار است روز گذشته در گفتگو با فرانس پرس اظهارداشت: قبل از آزاد شدن فضای رسانه ای در مصر مجبور بودیم برای فعالیتهای خبری به شبکه هایی همچون الجزیره و العربیه مراجعه کنیم.

وی تاکید کرد: اما حالا که فضای رسانه ای در مصر باز شده است هر شخصی که درباره شرایط مصر سخن می گوید باید بتواند درباره اوضاع عربستان و قطر نیز آزادانه در الجزیره و العربیه حرف بزند.

المیرازی در برنامه اخیر "استودیوی قاهره" که از شبکه العربیه پخش می شود به عملکرد رسانه های عربستان در پوشش اخبار و تحولات اخیر مصر اشاره کرد و این سوال را مطرح کرد که آیا رسانه های سعودی جرات دارند حرفی علیه ملک عبدالله یا رژیم آل سعود مطرح کنند.

این در حالی این که برنامه این هفته "استودیو قاهره" العربیه به دلایل نا معلوم با تاخیر 2 ساعته پخش شد که موجبات شگفتی المیرازی را به وجود آورد. البته وی اعلام کرده که در برنامه این هفته استودیو قاهره العربیه که جمعه شب پخش می شود همچنان موضوع تاثیر انقلاب مصر بر عربستان در دستور کار قرار دارد.

این در حالی است که برنامه هفته گذشته المیرازی با واکنش شدید برخی از شخصیتها در عربستان مواجه شد تا جایی که گفته شد "ولید بن ابراهیم" مالک شبکه های ام بی سی که العربیه نیز زیرمجموعه آن قرار دارد، دستور توقف پخش آن را صادر کرده است.