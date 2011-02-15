موافقت 78 درصد معلمان ابتدایی با تعطیلی روزهای پنجشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در حاشیه نشست با معاونان پرورشی و تربیت بدنی که صبح روز سه شنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر نتیجه بررسی طرح ساماندهی و تعطیلی روزهای پنجشنبه در مدارس ابتدایی افزود: این طرح به منظور ارتقاء فعالیتهای پرورشی و با توجه به روانشناسی کودکان و حضور با نشاط معلمان در مدرسه مطرح شد.
حاجی بابایی با بیان اینکه در حال حاضر مدارس ابتدایی 744 ساعت فعالیت آموزشی دارند که 106 ساعت نسبت به ساعات رسمی کار بیشتر است، گفت: هم اکنون تعاریف گوناگونی درباره این طرح وجود دارد که در حال بررسی آنها هستیم.
وی ادامه داد: البته طی یکسال گذشته یک تحقیق دانشگاهی درباره فعالیت پنج روزه مدارس ابتدایی انجام شد که نشان داد78 درصد معلمان کشور با این طرح موافق هستند.
وی در پاسخ به اینکه در صورت اجرای این طرح و افزایش ساعات آموزشی در طول پنج روز هفته تکلیف مدارس دو نوبته که 15 درصد مدارس ابتدایی را تشکیل میدهند چه خواهد شد گفت: برای این دسته از مدارس نیز برنامههایی را ارائه کرده ایم که در صورت اجرای طرح آن را دنبال می کنیم. ضمن اینکه به دنبال این هستم که در چند سال آینده مدارس همه یک نوبته باشند.
وزیر آموزش و پرورش درباره حقوق معلمانی که به تازگی استخدام شدند و تفاوت آن با حقوق معلمان قدیمی و اینکه در بعضی از موارد حقوق معلمان جدید بیشتر از حقوق معلمان قدیمی است، گفت: یکی از مواردی که از یکماه پیش دستور دادهام این استکه کلیه پروندههای استخدامی معلمان مورد بررسی قرار گیرد چرا که آموزش و پرورش استانها هم اکنون تفاسیر گوناگونی را نسبت به حقوق و مزایای معلمان دارند که این امر اشکالاتی را نیز به وجود آورده است و به طور مثال ممکن است حقوق معلمی 10 هزار تومان بیشتر و در جایی کمتر باشد که باید آن را برطرف کرد.
وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه نوع فعالیت معلمان در برخی از موارد متفاوت است به طور مثال معلمان مناطق محروم و غیرمحروم متفاوت است یا ممکن است فردی امسال استخدام شده باشد که داری ویژگی خاصی مثل ایثارگری بوده و حقوقش نسبت به معلمان قدیمی بیشتر باشد. تا کنون 7 مورد از این ایرادات را جمعآوری و در اختیار امور اداری قرار داده ایم تا بررسی کرده و مشکلات را حل کنند.
حاجی بابایی تاکید کرد: فرهنگیان نگران این موضوع نباشند چرا که در حال برسی آن هستیم.
وزیر آموزش و پرورش در مورد تدابیر آموزش و پرورش برای مقابله با عرفانهای کاذب تصریح کرد: هم اکنون یکی از آموزشهایی که به دانشآموزان ارایه میشود مبانی اعتقادی است و دوم رد نظریههایی همچون عرفانهای دروغین است که وجود دارد که حرف امروز نیست و همواره وجود داشته و باید نگاه ویژهای به آنها داشته باشیم و البته در بخشنامههای محرمانه به این موارد اشاره میشود.
وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه طبق مصوبه معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری بدنه سازمانها و وزارتخانهها باید کوچک شود اما علیرغم این مصوبه هم اکنون وزارت آموزش و پرورش مراکز و معاونتها و سمتهای مختلفی را تعریف و اضافه میکند، آیا اقدامات خلاف مصوبه نیست، گفت: خیر. تمام اقدامات ما تحت نظارت شورای مدیریت نیروی انسانی ریاست جمهوری شکل میگیرد و این موارد موجب افزایش نیرو نمیشود و اتفاقاً باعث کاهش نیرو نیز شده چرا که هم اکنون فعالیتها را تخصصیتر و هدفمندتر میکنیم و ساختار را متناسب با اهداف اصلاح کردهایم و ایجاد این مراکز و سمتها برای یکی شدن ساختار و اهداف ادامه دارد.
حاجی بابایی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که شاخصهای جدید اعم از میانگین دانشآموز به معلم، تعداد مدارس در کشور و ... را در آموزش و پرورش تعریف و براساس آن برنامه ریزی کنیم.
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