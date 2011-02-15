به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بر اساس ماده واحده این قانون دولت می‌تواند در استان آذربایجان شرقی دو منطقه ویژه اقتصادی (سهند مراغه و سهلان تبریز) ایجاد کند.

بر اساس این قانون، مناطق یادشده بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 اداره می‌شود و محدوده آنها باید به تصویب هیئت وزیران برسد.

بر اساس تبصره 20 قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368، به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند مناطق ویژه حراست شده‌ای را در مبادی ورودی و یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به صورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد می شود تاسیس کنند.

ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صاحبان کالا می توانند بدون هیچ گونه تشریفات، کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور، از کشور خارج کنند.