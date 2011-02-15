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۲۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

بانک اطلاعاتی کانونهای فرهنگی مساجد یزد تدوین می‌ شود

بانک اطلاعاتی کانونهای فرهنگی مساجد یزد تدوین می‌ شود

یزد - خبرگزاری مهر: مسئول امور شهرستانهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد یزد گفت: بانک اطلاعاتی کانونهای فرهنگی هنری سطح استان تدوین می شود.

محمدمهدی صباغیه در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با تاکید بر لزوم اطلاع دقیق از فعالیت کانونها به ویژه کانون های فرهنگی هنری روستایی اظهار داشت: بانک اطلاعاتی کانونهای فرهنگی هنری استان یزد به همین منظور تدوین می شود.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس اطلاعات و گزارشهای کانونهای فرهنگی مساجد در یک فایل گردآوری می شود و در مواقع لزوم مورد رصد قرار می گیرد.

صباغیه با بیان اینکه این سامانه امکان گزارش گیری و امتیاز دهی به کانونها را نیز فراهم می کند، بیان داشت: در این سامانه آیتم های مورد نظر ستاد عالی برای مطابقت فعالیت کانون ها با استانداردهای ستادعالی کانونهای مساجد گنجانده شده است.

وی، توزیع پوستر و اقلام مختلف فرهنگی به دورترین نقاط استان یزد را از دیگر فعالیتهای امور شهرستانها ذکر کرد و گفت: با تشکیل واحد امور شهرستانها در کانونهای مساجد یزد، توجه ویژه به کانونهای روستایی به ویژه کانونهای مناطق محروم صورت گرفته است.

کد مطلب 1254237

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