عبدالرضا میرشفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب به دلایل حضور نداشتن تیم کشتی کیش در رقابتهای جام تختی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه کیش فعالیت خوبی در همه رشته ها و خصوصا کشتی دارد اما به دلیل آنکه کشتی گیر مطرح و صاحب عنوانی در اختیار نداشتیم به مسئولان فدراسیون کشتی این اختیار را دادیم که تیمی را خودشان در جام تختی شرکت دهند.

وی با بیان اینکه تمام تلاششان را خواهند کرد که مسابقات کشتی جام تختی را به بهترین شکل ممکن برگزار کنند در مورد صحبت های رئیس هیئت کشتی این جزیر و اعتراضش به عدم حضور تیم کیش در این مسابقات گفت: به هر حال تصمیم گیرنده اصلی در مورد مسائل ورزش جزیره کیش سازمان ورزش است و آقای خلیلی به عنوان یکی از روسای هیئت های ورزشی ما فعالیت می کردند.

وی ادامه داد: برخلاف فدراسیون های ورزشی در جزیره کیش انتخاب روسای هیئت ها از اختیارات مدیرعامل موسسه است و پس از اینکه آقای خلیلی اعلام کردند با این شرایط استعفا خواهند داد با وجود اینکه استعفایی به دست بنده نرسیده بود اما من روز دوشنبه ایشان را برکنار و آقای معینی را به عنوان رئیس هیئت کیش معرفی کردم.

مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم کیش با بیان اینکه هدف این سازمان احیا و توسعه ورزش جزیره است خاطرنشان کرد: ما نمی خواهیم که با کشتی گیران قرضی در مسابقات شرکت کنیم. با این حال تمام تلاشمان را خواهیم کرد که با برگزاری مطلوب و سطح بالای رقابتهای جام تختی، زمینه را برای رشد کشتی در جزیر کیش نیز فراهم کنیم.

میرشفیعی در پایان گفت: برنامه ریزی خوبی برای میزبانی مسابقات کشتی جام تختی داشته ایم و تصور می کنم بهترین های کشتی جهان در این دوره از مسابقات حضور خواهند داشت که امیدواریم بتوانیم این رویداد بزرگ را با سربلندی پشت سربگذاریم.

مسابقات کشتی بین المللی جام تختی روزهای 6 تا 8 اسفندماه سالجاری با حضور چند تیم مطرح خارجی و تیم هایی از کشورمان به میزبانی جزیره کیش برگزار خواهد شد.